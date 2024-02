Sécurité sociale : des cartes CHIFA bientôt octroyées aux cancéreux non-assurés

Le professeur Adda Bounedjar, à la tête du Comité national de prévention et de lutte contre le cancer, a révélé une mesure d’importance capitale : des cartes CHIFA seront distribuées aux patients atteints de cancer non assurés socialement à partir de la semaine prochaine.

Lors de son allocution sur les ondes de la télévision algérienne, le professeur Bounedjar a explicité que cette décision découle des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le comité s’est mobilisé pour finaliser les dispositions nécessaires, incluant la mise à disposition de médicaments pris en charge par la sécurité sociale.

Des cartes CHIFA pour les patients atteints de cancer en Algérie

Selon les explications du professeur Bounedjar, il suffira aux patients atteints de cancer, mais non couverts socialement, de présenter un certificat médical attestant de leur diagnostic pour obtenir une carte de sécurité sociale auprès de la Caisse Nationale d’assurance sociale des travailleurs salariés.

La mise en place de cette mesure intervient dans un contexte où la lutte contre le cancer est devenue une priorité nationale en Algérie. La création du Comité national de prévention et de lutte contre le cancer, institué par décret présidentiel et présidé par le professeur Bounedjar, témoigne de cette volonté gouvernementale d’agir fermement contre cette maladie dévastatrice.

Lors de l’installation du comité, le président Tebboune a souligné l’impératif de prendre en charge les patients atteints de cancer, qu’ils soient déjà déclarés à la caisse nationale d’assurance ou non.

Lutte contre le cancer : de nouvelles mesures en place

Il a également ordonné au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale d’assurer une prise en charge immédiate et intégrale des patients non assurés socialement, sans bureaucratie superflue.Dans le cadre de cette prise en charge, les hôpitaux sont tenus d’assurer un traitement rapide et complet dès l’admission des patients, incluant les soins médicaux, les analyses nécessaires et la fourniture des médicaments.

Le président Tebboune a également insisté sur la nécessité de former des spécialistes en radiologie pour permettre une détection précoce du cancer, ainsi que sur l’utilisation de toutes les ressources disponibles, y compris les capacités militaires de santé.