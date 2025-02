Sécurité routière : Vers un fichier national pour identifier les conducteurs « dangereux »

Le ministère des Transports a entamé l’étude d’une proposition soumise par des députés visant à créer un fichier national d’informations pour identifier les conducteurs dangereux et ceux responsables d’accidents de la route graves.

Ce projet a pour objectif de renforcer la sécurité routière en enregistrant les noms des contrevenants et en prenant des mesures dissuasives strictes à leur encontre.

Les sanctions proposées incluent des amendes financières doublées en cas de récidive, l’interdiction pour les contrevenants de travailler dans des entreprises de transport, ainsi que la possibilité de les déférer devant des conseils disciplinaires, voire de les emprisonner dans les cas les plus graves.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts des autorités pour réduire les pertes humaines et matérielles causées par les accidents et mettre fin aux comportements dangereux sur les routes.

Dans ce contexte, Salem Benyettou, membre de la commission des Transports et des Communications au sein de l’Assemblée populaire nationale, a révélé que le ministère des Transports étudie une proposition qu’il a soumise au ministre, Saïd Sayoud, visant à réduire les accidents de la route graves et à identifier les conducteurs dangereux.

Il a affirmé que le ministre a accueilli favorablement cette proposition, s’engageant à prendre des mesures strictes pour limiter ces accidents mortels qui coûtent des vies.

Sanctions renforcées pour les conducteurs dangereux : le projet de fichier national

Benyettou a expliqué que lors de l’audition organisée par la commission en présence de son président et de ses membres, plusieurs propositions ont été présentées, notamment la création d’une autorité chargée de réguler la circulation dans les grandes villes, en particulier dans la capitale, afin d’organiser le trafic, prévenir les embouteillages et identifier les zones et les heures de forte congestion.

Cette autorité superviserait toutes les informations relatives à la circulation, conformément aux systèmes en vigueur dans la plupart des pays développés en matière de gestion routière.

Les propositions soumises au ministre, qui seront bientôt discutées, incluent également la création d’une autorité pour réguler les transports urbains dans diverses villes et wilayas, en particulier dans les nouvelles villes, afin d’améliorer les services de transport et d’en assurer un suivi plus efficace.

Lors de l’audition consacrée au ministre des Transports, Saïd Sayoud, lundi soir, plusieurs dossiers liés au secteur des transports, qu’ils soient maritimes, aériens ou terrestres, ont été abordés. Les députés ont insisté sur la nécessité de résoudre les problèmes quotidiens de transport auxquels sont confrontés les citoyens, problèmes qui s’aggravent en raison de l’instabilité du secteur.

Défis et Solutions : Amélioration des services de transport et réduction des accidents

Ils ont également appelé à la modernisation et au développement des ports algériens pour qu’ils suivent l’évolution de l’industrie navale moderne. Concernant le secteur économique, les membres de la commission ont souligné la nécessité d’obliger les grands opérateurs économiques à créer des entrepôts douaniers au sein de leurs établissements pour faciliter les opérations logistiques.

Ils ont également appelé à accélérer la réalisation des projets en suspens et à moderniser les moyens de transport dans tous les modes, en particulier ceux qui sont vétustes.

En ce qui concerne les transports, les députés ont demandé l’élaboration d’un plan global pour organiser la circulation dans la capitale afin de réduire les embouteillages et assurer une fluidité des déplacements.

Ils ont également insisté sur la nécessité de renforcer l’utilisation des lignes ferroviaires pour le transport de passagers et de marchandises, en les intégrant dans un réseau national complet.

Les députés se sont interrogés sur les retards dans la réalisation du projet du port d’El Hamdania, près de Cherchell un projet stratégique qui renforcerait la position de l’Algérie dans le commerce mondial.