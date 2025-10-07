Sécurité régionale : l’Algérie et la Tunisie scellent un accord de défense historique à Alger

L’Algérie et la Tunisie ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. Ce mardi, le général d’armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a signé avec son homologue tunisien, Khaled Souhaïli, un accord gouvernemental de coopération dans le domaine de la défense.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Alger, en présence de responsables militaires des deux pays. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale, cet accord constitue « une étape importante dans l’histoire des relations entre l’Algérie et la Tunisie » et ouvre la voie à un renforcement concret de la collaboration militaire et sécuritaire.

Une coopération fondée sur la confiance et la proximité

L’accord s’inscrit dans une longue tradition d’amitié et de solidarité entre les deux pays voisins, unis par une frontière commune et des intérêts sécuritaires partagés. Les deux armées coopèrent déjà dans la lutte contre le terrorisme, la surveillance des frontières et la formation militaire.

La nouvelle convention vise à intensifier ces efforts par la mise en place de programmes conjoints de formation, d’échanges d’expertise et de coordination opérationnelle dans les zones frontalières. Elle permettra également de faciliter les échanges d’informations stratégiques et d’améliorer la capacité de réaction face aux menaces régionales, notamment celles liées au terrorisme et à la contrebande.

Une visite de haut niveau à Alger

En marge de la signature de l’accord, le général d’armée Saïd Chengriha a reçu le ministre tunisien de la Défense, Khaled Souhaïli, qui effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une délégation militaire de haut niveau.

Les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale, ainsi que sur les questions de sécurité dans la région du Maghreb et du Sahel. Cette rencontre a permis de réaffirmer la volonté commune de promouvoir la stabilité et la paix dans la région.

Une alliance tournée vers l’avenir

Cet accord illustre la volonté des deux pays de bâtir une coopération solide et durable, basée sur la confiance mutuelle et la convergence des intérêts. Dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires croissants, l’Algérie et la Tunisie confirment ainsi leur engagement à œuvrer ensemble pour la sécurité et le développement de leurs peuples.

Avec ce partenariat renouvelé, Alger et Tunis consolident une fois de plus leur position de piliers de stabilité dans la région nord-africaine.