Sécurité, rapidité, efficacité : découvrez “Taxi Safe”, la nouvelle appli algérienne pour les taxis

Sous l’implusion du ministre des Transports, la société Sogral a officiellement lancé une nouvelle application mobile baptisée « Taxi Safe » (الطاكسي المضمون), dédiée aux chauffeurs de taxis urbains et inter-wilayas exerçant dans un cadre réglementé et légal.

Développée intégralement en Algérie, cette application est téléchargeable gratuitement sur Play Store. Toutes les données personnelles des conducteurs et des utilisateurs sont hébergées localement, garantissant ainsi une protection optimale contre le piratage et tout usage malveillant.

Taxi Safe permet aux citoyens de commander un taxi à tout moment, où qu’ils se trouvent, avec une fiabilité accrue. Grâce à l’intégration de Google Maps, le client peut suivre en temps réel la position du véhicule, visualiser l’itinéraire prévu et être informé de l’heure d’arrivée estimée.

L’utilisateur peut également consulter le profil du conducteur, les caractéristiques du véhicule, ainsi que les avis laissés par d’autres passagers.

Priorité à la sécurité et à la qualité de service

Une des grandes innovations du système est la présence d’un bouton “sécurité”, qui permet au passager ou au chauffeur de contacter les forces de l’ordre ou la protection civile en cas d’urgence. Le service s’adresse exclusivement aux chauffeurs titulaires d’un agrément légal et dont les véhicules sont soumis à une visite technique tous les six mois.

De plus, l’application facilite la mise en relation avec le taxi le plus proche, optimisant ainsi le temps d’attente du client et la rentabilité du chauffeur. Ce dernier bénéficie aussi d’informations en temps réel sur les zones de trafic dense, afin d’optimiser ses trajets.

Des avantages aussi pour les chauffeurs

Côté chauffeurs, l’inscription est simplifiée, avec un guide illustré pour le dépôt des documents nécessaires. L’objectif affiché est d’améliorer les revenus quotidiens des conducteurs en leur garantissant une plus grande visibilité et en réduisant les périodes d’inactivité.

Enfin, Taxi Safe inclut également une série de recommandations liées à la sécurité routière et aux bonnes pratiques professionnelles, renforçant la volonté des autorités de réorganiser le secteur du transport tout en assurant un service de qualité et de confiance pour les citoyens.

Avec “Taxi Safe”, l’Algérie fait un pas de plus vers un transport intelligent, encadré et rassurant — pour le plus grand bénéfice des chauffeurs comme des passagers.