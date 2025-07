Sécurité nationale : vague d’arrestations et saisies massives de drogue, armes et carburant

Dans une nouvelle démonstration de fermeté, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé une série d’opérations d’envergure menées récemment à travers le territoire national algérien. Ces actions ont permis l’arrestation de 43 trafiquants de drogue et l’interception de plus de cinq quintaux de kif traité, principalement introduits via les frontières ouest, avec le Maroc.

Cette saisie massive illustre une nouvelle fois l’ampleur des tentatives d’infiltration de substances illicites sur le sol algérien. Outre le kif traité, les forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont également mis la main sur 344 107 comprimés psychotropes, confirmant l’évolution inquiétante du trafic de drogue vers des substances chimiques plus dangereuses.

Opérations de lutte contre la criminalité en Algérie : Trafic de drogue et orpaillage illégal

Au total, 396 individus ont été interpellés dans des opérations distinctes à travers le pays. Leurs véhicules (22 au total), ainsi que 258 groupes électrogènes et 232 marteaux-piqueurs, utilisés notamment pour l’orpaillage illégal, ont été saisis. Les unités militaires ont également récupéré des quantités importantes de mélange d’or brut et de pierres, des équipements de forage et du matériel de détection.

Des actions similaires ont permis l’arrestation de 16 autres individus en possession de 4 fusils de chasse, d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, et de plus de 28 000 litres de carburant, destinés au marché noir ou à l’exportation illicite. 17 quintaux de tabac et 3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont également été confisqués.

🟢 À LIRE AUSSI : Un chauffeur de camion écroué pour cette raison

Lutte contre l’immigration clandestine et irrégulière en Algérie

Parallèlement à la lutte contre le trafic de drogue et l’orpaillage, les gardes-côtes algériens ont intercepté plusieurs tentatives de harraga. 45 personnes ont été secourues alors qu’elles tentaient de rejoindre l’Europe à bord d’embarcations artisanales.

De plus, 494 migrants en situation irrégulière, originaires de diverses nationalités, ont été arrêtés à travers différentes wilayas du pays. Cette situation met en lumière les défis de l’immigration clandestine et la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa refusé : l’Algérie, 4ᵉ nationalité la plus rejetée au monde

Recrutement au sein de la Gendarmerie nationale algérienne : Une opportunité pour les jeunes

Dans un autre registre, les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé l’ouverture des inscriptions pour les jeunes Algériens souhaitant intégrer ses rangs. Ce recrutement concerne plusieurs catégories : officiers, sous-officiers et hommes du rang contractuels.

Cette initiative vise à renforcer les effectifs de la Gendarmerie et à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes. Les candidats sélectionnés bénéficieront d’une formation et d’une carrière au sein de cette institution importante pour la sécurité du pays.

Inscriptions en ligne et dates clés pour le recrutement Gendarmerie 2025

Les candidats sont invités à s’inscrire via la plateforme numérique du ministère de la Défense nationale http://prienpiction.mdn.dz, entre le 28 juillet et le 11 août 2025 pour les élèves officiers de carrière. Pour les postulants sur la base du diplôme, les inscriptions s’étendront du 31 juillet au 14 août 2025.

Quant aux élèves sous-officiers contractuels, ils pourront postuler jusqu’au 17 août 2025, tandis que les recrues hommes du rang auront deux vagues d’inscriptions : du 28 juillet au 17 août, puis du 20 novembre au 11 décembre 2025.

Le processus de sélection finale se fera après des tests médicaux et physiques stricts, selon les normes établies par la Défense nationale. Les postulants sont appelés à consulter attentivement les conditions de candidature et à fournir des données exactes.

🟢 À LIRE AUSSI : La Gendarmerie nationale recrute (2025): Conditions, dates et procédure à suivre