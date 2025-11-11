Sécurité nationale : la DGSN coopère avec Interpol pour moderniser ses capacités techniques

Une délégation d’experts de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a été reçue, ce mardi 11 novembre, par le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, au siège de la DGSN. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire internationale et de la modernisation des outils d’investigation en Algérie.

Selon un communiqué de la DGSN, les discussions ont porté sur le développement des capacités opérationnelles et techniques des services de police, notamment dans la détection et la manipulation des matières radioactives. Ces compétences sont jugées essentielles, aussi bien sur les scènes de crime que dans les points de passage frontaliers — terrestres, maritimes et aériens.

Cette coopération permettra d’optimiser les procédures d’intervention et de renforcer la capacité de la police algérienne à faire face à tout risque lié aux substances dangereuses ou radioactives.

Le directeur général, Ali Badaoui, a réaffirmé à cette occasion l’engagement de la Sûreté nationale à poursuivre la modernisation de ses structures et de ses outils de travail. Il a insisté sur la formation continue des cadres et techniciens, dans les domaines scientifiques et techniques liés à la sécurité publique et à la criminalistique.

Le patron de la DGSN a également salué l’esprit de coopération mutuelle avec Interpol, soulignant que ce partenariat constitue un levier essentiel pour améliorer la performance et la réactivité des unités spécialisées.

Modernisation numérique et sécurité routière : la DGSN passe à la vitesse supérieure

Dans le prolongement de sa stratégie de modernisation et d’innovation, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a franchi une nouvelle étape en dotant ses services de contrôle et de sécurité urbaine de terminaux de paiement électronique (TPE).

Ces dispositifs, désormais opérationnels au niveau des points de contrôle routiers, permettent aux citoyens de régler leurs amendes forfaitaires sur place, grâce à une carte bancaire ou à la carte Edahabia. Le système est fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris durant les jours fériés et les fêtes religieuses, garantissant ainsi un service continu et sécurisé.

Présent au Salon international du livre d’Alger (SILA), le stand de la police nationale a attiré de nombreux visiteurs, intrigués par ces nouveaux outils numériques. L’officier principal de police Oussama Rebhi, du service de la sécurité publique d’Alger, a expliqué que ce dispositif permet non seulement de payer les amendes instantanément, mais aussi de récupérer immédiatement le permis de conduire, réduisant considérablement les délais d’attente et la charge administrative.

Radars intelligents et équipements de pointe

Dans le cadre du même plan de modernisation piloté par le contrôleur général de police Ali Badaoui, la DGSN a également exposé au SILA ses nouveaux équipements technologiques destinés à renforcer la sécurité routière et la surveillance urbaine. Parmi ces outils figure le radar de dernière génération “Tom Cam 3”, un appareil capable de détecter avec une précision remarquable les dépassements de vitesse et autres infractions.

Une démonstration en direct a permis aux visiteurs d’apprécier la fiabilité du dispositif, capable d’identifier les conducteurs avec des preuves visuelles claires. Cette technologie vient appuyer les efforts de la police pour réduire les accidents de la route et assurer un meilleur respect du Code de la route.

Par ailleurs, les unités de la Sûreté nationale ont été équipées de motos BMW 1250, adaptées aux interventions rapides en milieu urbain, et de systèmes PDA (ordinateurs de points), reliés à une base de données nationale recensant les personnes recherchées et les véhicules volés.

La DGSN a aussi introduit le système LAPI (Lecture Automatique des Plaques d’Immatriculation), un dispositif doté de quatre caméras intelligentes permettant la détection automatique des véhicules suspects. Ce renforcement technologique s’inscrit dans une approche globale de sécurité numérique intégrée, combinant surveillance, prévention et réactivité.

