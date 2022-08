Un jeune informaticien algérien a réussi, jeudi dernier, le formidable exploit d’inscrire deux fois son nom dans la « Hall of Fame » de la prestigieuse multinationale américaine, Apple.

Abdelkader Mouaz, alias Hamzadzworm, enfant de Tiaret passionné de cybersécurité, a obtenu cette distinction après avoir relevé et signalé aux équipes d’Apple, à de multiples reprises, des failles dans les serveurs de la firme.

Le tableau d’honneur que Abdelkader Mouaz a intégré s’appelle le « Apple web server security acknowledgements ». Apple le publie chaque trimestre pour rendre hommage aux personnes qui ont signalé des problèmes de sécurité potentiels dans ses serveurs. Et les remerciements sont ajoutés une fois la faille identifiée et traitée.

Le nom de Abdelkader Mouaz figure donc deux fois dans la liste de l’Apple web server security acknowledgements de juillet 2022.

La communauté DZ sur Facebook encense Abdelkader Mouaz

Suite à cet exploit, Abdelkader Mouaz a publié sur sa page Facebook un post dans lequel il exprime sa grande joie de figurer dans le tableau d’honneur d’une entreprise aussi prestigieuse qu’Apple.

Avec un enthousiasme débordant, il écrit : « Aujourd’hui, j’ai réalisé l’une des plus belles réussites de ma carrière et j’en suis très fier ! J’ai pu inscrire mon nom, non pas une mais deux fois en un mois, dans le Hall of Fame d’Apple ! » Hamzadzworm précise qu’il doit cette distinction aux multiples failles de sécurité dans les serveurs d’Apple qu’il a détectées et signalées.

De leur côté, les internautes algériens n’ont pas tari d’éloge sur la performance de leur jeune compatriote. Rien que sous la publication d’Abdelkader Mouaz sur sa page Facebook personnelle, on compte déjà plus de 12 000 réactions, plus de 1300 commentaires, tous plus dithyrambiques les uns que les autres, et plus de 300 partages. Plusieurs médias nationaux ont également diffusé l’information sur leurs sites web et leurs comptes sociaux.

Le nom d’Abdelkader Mouaz figure aussi dans le panthéon de Google et de Facebook

Ceci dit, l’apparition dans l’Apple web server security acknowledgements n’est pas la première distinction d’Abdelkader Mouaz. Ce jeune féru de hacking et de cybersécurité a déjà été honoré et récompensé en 2021 par le géant de l’informatique : Google.

Il a aussi découvert des failles de sécurité dans les serveurs du réseau social Facebook, de la banque en ligne Paysera et chez l’opérateur de courrier express, Yaldine.

Abdelkader Mouaz possède à son actif plusieurs certificats internationaux en sécurité informatique. Actuellement il travaille pour deux compagnies américaines spécialisées dans le hacking et la cybersécurité : HackerOne de San Francisco et Synack de Redwood, en Californie.

Enfin, Hamzadzworm se fait un point d’honneur à partager son savoir avec ses compatriotes. Sur sa page Facebook, il publie tous les jours plusieurs postes qui parlent de l’actualité de la cybersécurité et dans lesquels il partage pléthore d’astuces sur la façon de détecter et de signaler les failles de sécurité sur les serveurs web des entreprises. Un bel exemple à suivre.