Sécurité hydrique : Un barrage de 28 M de m³ d’envergure bientôt implanté dans cette wilaya

Le secteur de l’hydraulique en Algérie continue de se mobiliser pour renforcer la sécurité hydrique du pays. Le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, a révélé jeudi à Alger que ses services préparaient activement l’inscription d’un projet de barrage d’envergure à Oued Labiod, dans la wilaya de Béchar.

Ce projet, doublement essentiel, est destiné à la fois à l’irrigation des terres et à la protection des populations contre les inondations. Avec une capacité envisagée de 28 millions de mètres cubes, le barrage a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité présentée au Conseil exécutif de la wilaya. L’étape actuelle consiste à finaliser les études techniques pour préparer un dossier complet en vue de son inscription dans les prochaines lois de finances.

Amélioration de l’accès à l’eau potable : l’expérience de Béchar en modèle

Le ministre Derbal a également profité de son intervention à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour saluer la nette amélioration de l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Béchar. Il a souligné que cette avancée est le fruit d’« investissements majeurs » de l’État qui ont permis d’assurer une distribution « régulière et stable ».

Cette réussite à Béchar servira de modèle. Derbal a assuré que les efforts d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable seront généralisés à l’ensemble des wilayas, conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à éliminer les perturbations dans la distribution de l’eau.

L’État a mobilisé des fonds conséquents pour soutenir cette démarche vitale face aux conditions climatiques difficiles.

Diversification des ressources et assainissement : des indicateurs positifs

S’inscrivant dans une démarche de diversification des ressources hydriques, le ministère est passé de la phase de réflexion à celle des études de terrain. Un projet majeur de transfert des eaux dessalées depuis l’usine de Koudiet Eddraouche (El Tarf) a déjà été lancé et concernera partiellement la wilaya de Guelma, améliorant ainsi le service public local.

En matière d’assainissement, les efforts ont également porté leurs fruits. Le ministre a fait état d’un taux de raccordement aux réseaux d’assainissement atteignant 93% au niveau national, grâce notamment à la réalisation de plus de 230 stations d’épuration des eaux usées (STEP).

Des wilayas comme M’sila ont bénéficié de cette dynamique avec huit stations, dont six sont déjà opérationnelles. Le secteur se dit prêt à concrétiser tout projet nécessaire, notamment dans les wilayas confrontées à des difficultés comme Touggourt et El Oued.

Enfin, Derbal a mentionné des démarches en cours pour rattacher toutes les communes à forte densité démographique au système de gestion de l’Algérienne des eaux (ADE), tout en assurant que l’État continuera de soutenir cette entité pour lui permettre de faire face aux charges financières et d’accroître son efficacité sur le terrain.