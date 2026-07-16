Sécurité hydrique : le projet d’une méga-station de dessalement lancé dans cette wilaya

Le coup d’envoi officiel des travaux de la future station de dessalement d’eau de mer de Skikda a été donné ce mardi dans la commune littorale de Ben M’Hidi. Ce chantier d’envergure, dont la mise en service est attendue d’ici deux ans, s’impose comme un jalon stratégique pour la sécurité hydrique de la région.

La cérémonie de pose de la première pierre a réuni un large panel de hauts responsables sectoriels et locaux. L’événement a été présidé par le Président-directeur général du groupe national Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, accompagné du wali de Skikda, Saïd Akhrouf.

Preuve de l’importance capitale accordée à cette infrastructure, la rencontre s’est tenue en présence des dirigeants du Holding Sonatrach Activités externes et de soutien (SAES), de l’Algerian Desalination Company (ADC) et de l’Entreprise nationale de canalisations (Enac), aux côtés des cadres du groupe public et des représentants des autorités locales.

Un double enjeu : industriel et citoyen

Conçue pour délivrer un volume quotidien de 140 000 mètres cubes d’eau, la future usine répondra à une double exigence économique et sociale.

Une majeure partie de cette ressource, soit 100 000 m3 par jour, sera exclusivement allouée à la zone industrielle de Skikda afin de soutenir le tissu productif local.

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Le volume restant, s’élevant à 40 000 m3 quotidiens, approvisionnera directement l’Algérienne des eaux (ADE) pour renforcer le réseau public et sécuriser la consommation des foyers de la région.

Une synergie 100 % nationale

Le groupe pétrolier a souligné que les délais de construction ne dépasseront pas les 24 mois, tout en s’alignant sur les critères d’ingénierie et de technicité les plus stricts.

Pour mener à bien ce projet, Sonatrach s’appuie sur son savoir-faire interne : la conduite globale du projet a été attribuée à sa filiale ADC, tandis que le déploiement opérationnel des travaux sur le terrain a été confié à l’Enac.

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Ce projet s’inscrit en droite ligne avec la feuille de route tracée par les plus hautes autorités de l’État. Selon la direction de Sonatrach, cet investissement reflète son engagement indéfectible dans le déploiement de projets d’intérêt national, participant activement à la promotion du développement durable et à la consolidation de la souveraineté hydrique du pays.