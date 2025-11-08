Sécurité hydrique : coup d’envoi des travaux de la station de dessalement dans cette wilaya

Les travaux de construction d’une nouvelle et importante station de dessalement d’eau de mer ont été officiellement lancés ce samedi sur la plage d’Aïn Adjroud, dans la commune de Marsa Ben M’hidi, dans la wilaya de Tlemcen.

La cérémonie de lancement a vu la présence du PDG du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi, et du PDG de l’Entreprise algérienne de dessalement de l’eau (EADE), Lahcen Bada, ainsi que des autorités locales.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre d’un programme complémentaire approuvé par le Conseil des ministres en octobre dernier, sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune. Ce programme prévoit l’implantation de trois stations similaires dans les wilayas de Tlemcen, Mostaganem et Chlef, chacune visant une capacité de production quotidienne de 300 000 m³.

La station d’Aïn Adjroud, qui s’étendra sur 15 hectares, sera réalisée par la société Cosider Canalisations, filiale du groupe Cosider. Sa production journalière de 300 000 m³ d’eau potable est destinée à alimenter près de 3 millions d’habitants de Tlemcen et des wilayas voisines.

Station de dessalement de Tlemcen, un projet stratégique pour la sécurité hydrique de l’Ouest

Noureddine Daoudi, PDG de Sonatrach, a souligné que le projet « s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Président de la République visant à résoudre le problème d’alimentation en eau potable dans les wilayas de l’Ouest du pays. »

Le chantier utilisera la technologie de l’osmose inverse, une méthode reconnue pour son efficacité dans la production d’eau potable à partir d’eau de mer. Une première tranche de la station, qui devrait être achevée dans 22 mois, atteindra une capacité initiale de 150 000 m³ par jour.

En termes socio-économiques, les travaux de construction devraient générer 1 500 emplois, dont une centaine de postes permanents.

Ce programme vise à renforcer la sécurité hydrique de la région Ouest et à réduire la dépendance vis-à-vis des ressources naturelles. Il s’aligne sur la stratégie nationale de l’eau, qui ambitionne d’atteindre une production de 5,6 millions de m³ par jour d’eau dessalée à l’horizon 2030.

Il est à noter que ce nouveau lancement s’ajoute aux efforts déjà déployés par l’État, suite à l’ordre du président Tebboune de réaliser cinq autres stations de dessalement dans les wilayas d’El-Tarf, Bejaïa, Boumerdès, Tipaza et Oran, toutes ayant été mises en service cette année.