Sécurité hydrique : 5 nouvelles stations de dessalement d’eau de mer opérationnelles dans 02 mois

L’Algérie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la sécurisation de son approvisionnement en eau potable. C’est ce qu’a annoncé Mouloud Hachlaf, directeur de la communication d’Algerian Energy Company (AEC), lors d’une récente interview radio.

Cinq nouvelles stations de dessalement d’eau de mer (Sdem), d’une capacité totale de 1,5 million de mètres cubes par jour, devraient être bientôt opérationnelles. Les travaux, lancés il y a seulement trois mois, ont connu un avancement « impressionnant », selon Hachlaf. « Nous sommes dans la dernière phase, celle de la réception et du montage des équipements », a-t-il précisé.

Avec la mise en service de ces nouvelles stations, l’Algérie pourra couvrir 42% de ses besoins en eau potable grâce au dessalement. À terme, ce chiffre devrait atteindre 60%, mettant ainsi fin aux problématiques liées à la sécheresse et à la raréfaction de la ressource en eau.

Les entreprises algériennes réduisent la facture d’importation et renforcent leur expertise

Ce méga-projet a également été l’occasion de mettre en valeur le savoir-faire des entreprises algériennes, tant publiques que privées. « Ces sociétés ont démontré une capacité à réaliser des projets de grande envergure dans les délais et selon les normes internationales« , s’est félicité Hachlaf. Grâce à cette expérience, l’Algérie a pu réduire de 60 à 62% sa facture d’importation.

La réalisation de ce projet n’a pas été sans défis. Face à un contexte international marqué par des tensions, les autorités algériennes ont dû mettre en place un pont aérien pour assurer l’approvisionnement en pièces détachées. « Nous ne pouvons nous permettre le moindre retard », a souligné Hachlaf.

Les autorités algériennes envisagent désormais d’aller plus loin en alimentant en eau potable les régions situées à plus de 150 km des côtes. Des études sont en cours pour déterminer les meilleures solutions techniques et énergétiques, notamment en privilégiant les énergies renouvelables comme le solaire.

Avec ce programme ambitieux, l’Algérie s’affirme comme un leader dans la gestion de l’eau en Afrique et démontre sa capacité à relever les défis liés au changement climatique.

