Sécurité hydrique : 5 nouveaux barrages bientôt opérationnels dans ces wilayas

La capacité de stockage nationale s’apprête à faire un bond significatif. Cinq nouvelles infrastructures hydrauliques seront mises en service dans les prochains jours, injectant environ 300 millions de mètres cubes supplémentaires dans le réseau national.

C’est ce qu’a annoncé Nadia Ouchar, directrice centrale à l’Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT), lors de son passage à l’émission « L’Invité du Jour » sur la Chaîne 3 de la Radio Algérienne. Ouchar a précisé que ces nouveaux ouvrages viendront renforcer un parc national comptant déjà 81 barrages en exploitation, s’inscrivant ainsi dans la stratégie de l’État pour consolider la sécurité hydrique et optimiser la mobilisation des ressources de surface.

Abordant la situation actuelle, la responsable a fait état d’un léger recul du taux de remplissage global. Ce dernier est passé de 35 % en 2025 à 33,82 % actuellement, contre environ 40 % enregistrés au cours de l’année 2024. Elle a toutefois rappelé que ces volumes oscillent naturellement tout au long de l’année en fonction de la consommation et des apports pluviométriques.

Si les récentes chutes de pluie et de neige enregistrées dans plusieurs wilayas suscitent un certain optimisme, la responsable a tempéré les attentes en soulignant que des résultats concrets sur les niveaux de stockage nécessitent des précipitations continues sur une période d’au moins dix jours.

De Souk Ahras à Tizi Ouzou : Voici la liste des nouveaux barrages

La représentante de l’ANBT a détaillé la répartition de ces nouveaux barrages :

Oued Djedra ( Souk Ahras ) : Le remplissage de sa cuvette a déjà été effectué.

( ) : Le remplissage de sa cuvette a déjà été effectué. Sidi Khelifa et Souk Tleta ( Tizi Ouzou ) : Deux ouvrages stratégiques pour la région de Kabylie.

et ( ) : Deux ouvrages stratégiques pour la région de Kabylie. Oued Lazreg ( Khenchela ) : Sa mise en eau est imminente.

( ) : Sa mise en eau est imminente. Bouhdid (Annaba) : Une infrastructure spécifique dédiée prioritairement à la protection contre les inondations.

Objectif un milliard de m³ : la stratégie de l’Algérie pour sécuriser ses réserves

L’ambition de l’Algérie ne s’arrête pas là. Ouchar a révélé que près de quarante études sont actuellement menées par l’ANBT et le ministère de tutelle pour le lancement de nouveaux projets.

L’objectif à terme est clair : porter les réserves hydriques nationales à un seuil d’un milliard de mètres cubes pour répondre aux défis climatiques croissants.