Sécurité de l’Armée : Abbas Ibrahim officiellement installé à la tête de la DCSA

Après plus d’un an d’intérim à la tête de l’un de ses organes les plus sensibles, l’Armée nationale populaire (ANP) a officiellement installé le général Abbas Ibrahim à la Direction centrale de la Sécurité de l’Armée (DCSA). Cette nomination marque la fin d’une longue phase transitoire et renforce la stabilité de ce poste stratégique.

Succédant au colonel Mahrez Djeribi, qui assurait l’intérim depuis le 11 mars 2023, le général Abbas Ibrahim a pris ses fonctions lors d’une cérémonie présidée par le chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense, le général d’Armée Saïd Chanegriha. L’information a été confirmée par un communiqué officiel de l’institution militaire.

🟢 À LIRE AUSSI : « Atteinte à la réputation de l’ANP » : le MDN réagit avec fermeté

Une direction stratégique marquée par une instabilité récente

Pilier du dispositif de sécurité et de contre-renseignement de l’ANP, la Direction centrale de la Sécurité de l’Armée a connu, ces dernières années, une succession rapide de responsables. Avant la phase d’intérim confiée au colonel Mahrez Djeribi, le dernier directeur officiellement installé était le général Abdelaziz Nouiouet Chouiter, en poste entre septembre 2022 et mars 2023.

🟢 À LIRE AUSSI : Une solution inédite arrive dans les hôpitaux en Algérie : le ministre détaille le dispositif

Cette instabilité à la tête de la DCSA s’est inscrite dans un contexte régional tendu et un environnement sécuritaire complexe. Renforçant l’attention portée à cette direction, traditionnellement discrète sur ses missions opérationnelles.

Les instructions du chef d’état-major aux cadres de la DCSA

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), le général d’Armée Saïd Chanegriha a rappelé, lors de la cérémonie, l’importance de la discipline et du respect de la hiérarchie au sein de cette direction stratégique. S’adressant aux cadres de la DCSA, il a insisté sur la nécessité de travailler sous l’autorité du nouveau directeur. Dans le strict respect des règlements militaires et des lois de la République.

« Je vous ordonne de collaborer pleinement avec le Directeur et de suivre ses instructions dans l’intérêt du service », a-t-il souligné. Tout en appelant à honorer les sacrifices des martyrs et les valeurs issues de la Révolution algérienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Le MDN publie un communiqué urgent aux propriétaires de ces appareils

Le chef d’état-major a également délivré une série de recommandations visant à garantir la continuité des missions confiées à la DCSA. En mettant l’accent sur la rigueur et la persévérance dans l’exécution des tâches.

La cérémonie d’installation s’est conclue par la signature du procès-verbal de remise et de prise de fonction. Actant officiellement le passage de responsabilités au nouveau Directeur central de la Sécurité de l’Armée.