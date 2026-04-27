Sécurité au travail : Henkel Algérie transforme son usine de Chelghoum Laïd en modèle industriel innovant

Un congé parental de 8 semaines, des pauses intégrées pour la prière du vendredi et une sécurité érigée en priorité absolue. Ce ne sont pas les promesses d’une start-up de la tech, mais bien le quotidien de l’usine Henkel de Chelghoum Laïd. Plongée au cœur d’un site industriel algérien qui a décidé de bousculer les codes traditionnels pour placer enfin l’humain, et non plus seulement la machine, au centre de sa performance.

Travailler dans le secteur industriel comporte des risques que beaucoup sous-estiment. Pour inverser la tendance, Henkel Algérie a mis en place des mesures inédites dans son usine de Chelghoum Laïd. Au-delà du simple discours d’entreprise, la marque déploie de nouveaux protocoles stricts visant à protéger chaque collaborateur sur le terrain.

En effet, à Chelghoum Laïd, la sécurité ne relève pas du discours. Elle s’observe, se mesure et s’entretient au quotidien. À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 28 avril 2026, Henkel Algérie a ouvert les portes de son site de production pour une action de sensibilisation menée aux côtés de l’Inspection régionale du travail de Constantine.

Bien-être et sécurité : Henkel Algérie déploie un modèle social avancé à Chelghoum Laïd

Au-delà de la performance industrielle, le site de production de Henkel Algérie à Chelghoum Laïd affirme une ambition plus large, celle de construire un environnement de travail où sécurité, bien-être et engagement des collaborateurs avancent au même rythme. Sur le terrain, cette stratégie se traduit par une série d’initiatives concrètes qui ancrent durablement une culture de prévention et de cohésion.

Une opération qui dépasse la symbolique pour installer un message clair : dans l’industrie moderne, la performance passe d’abord par l’humain. Au programme de cette journée au cœur de l’unité de production de Chelghoum Laïd : formations ciblées, actions de sensibilisation et échanges directs avec les équipes. L’objectif ne se limite pas à rappeler les règles, mais vise à renforcer les réflexes de prévention et consolider les standards de sécurité.

L’approche choisie ne laisse pas de place à l’improvisation. Sur le terrain, les équipes ont présenté des dispositifs concrets, des protocoles rigoureux et des systèmes de contrôle qui structurent le quotidien industriel. Ici, la sécurité ne s’affiche pas en vitrine, elle s’intègre dans chaque geste métier.

Dialogue social : un levier structurant sur le site

Le site de Chelghoum Laïd a également accueilli le 8e congrès de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), section locale. Direction et représentants des travailleurs ont échangé sans filtre sur les conditions de travail, la sécurité et les perspectives de développement des compétences.

Ce type de rendez-vous ne relève pas du protocole. Il structure un dialogue social actif, indispensable pour maintenir un climat de confiance et anticiper les enjeux du terrain.

Gestion des risques : des équipes entraînées en conditions réelles

La sécurité industrielle ne tolère pas l’approximation. Henkel Algérie a donc misé sur des exercices de simulation en partenariat avec la Protection civile.

Ces mises en situation reproduisent des scénarios critiques pour tester la réactivité des équipes, affiner les protocoles et renforcer la coordination. Les résultats de cette approche se traduisent par des réflexes opérationnels solides, directement mobilisables en cas d’incident.

En outre, le site organise régulièrement des visites pédagogiques pour faire découvrir ses installations et ses dispositifs de sécurité. Une démarche stratégique car plus les standards sont compris, plus ils sont appliqués. Ce partage de bonnes pratiques contribue à diffuser une culture de la sécurité au-delà du périmètre strict de l’entreprise.

Innovation chez Henkel Algérie : quand les collaborateurs deviennent moteurs du changement

À Chelghoum Laïd, l’amélioration continue ne descend pas uniquement du management. Elle remonte du terrain.

À travers des programmes dédiés, les collaborateurs proposent des solutions concrètes pour renforcer la sécurité, améliorer la performance environnementale et optimiser les résultats industriels. Une approche pragmatique qui transforme les idées en résultats mesurables.

Qualité de vie au travail : des mesures concrètes, loin des slogans

Henkel Algérie ne se contente pas d’afficher des engagements. L’entreprise introduit des dispositifs tangibles :

Un congé parental de 8 semaines , ouvert aux femmes, aux hommes et aux parents adoptifs ;

, ouvert aux femmes, aux hommes et aux parents adoptifs ; Une pause rémunérée dédiée à la prière du vendredi, intégrée à l’organisation du travail.

Ces mesures traduisent une volonté claire, celle d’adapter le cadre professionnel aux réalités humaines des collaborateurs.

La performance collective repose aussi sur la qualité des relations humaines. Le site organise chaque année un Family Day, réunissant collaborateurs et familles autour d’activités conviviales.

Dans le même esprit, l’initiative “Match of the Day” transforme certains moments sportifs en expériences collectives, renforçant le sentiment d’appartenance et l’esprit d’équipe.

Avec le programme “Chelghoum Laïd’s Talent”, Henkel Algérie offre un cadre aux collaborateurs pour faire émerger leurs idées et leurs compétences.

L’objectif est clair : identifier les talents, accélérer les initiatives et ancrer une culture d’innovation directement connectée aux enjeux du site.

Formation continue : un dispositif immersif et personnalisé

Le site s’appuie sur un écosystème de formation particulièrement structuré :

Digi Gym : un espace accessible à tous pour se former en autonomie ;

: un espace accessible à tous pour se former en autonomie ; Safety Academy : des entraînements en conditions réelles avec équipements industriels ;

: des entraînements en conditions réelles avec équipements industriels ; Virtual Academy : des simulations en réalité virtuelle pour maîtriser les gestes critiques ;

: des simulations en réalité virtuelle pour maîtriser les gestes critiques ; SHE Health : un système intelligent de suivi et de consolidation des compétences en sécurité.

Ce dispositif va plus loin que la formation classique. Il introduit une logique dynamique : évaluer, ajuster, renforcer en continu. Les compétences ne s’acquièrent pas une fois pour toutes, elles s’entretiennent.

Un modèle industriel centré sur l’humain

À Chelghoum Laïd, Henkel Algérie démontre qu’un site industriel performant ne repose pas uniquement sur ses équipements, mais d’abord sur ses équipes.

En structurant un environnement de travail sécurisé, inclusif et évolutif, l’entreprise pose les bases d’un modèle durable, où la performance industrielle s’aligne naturellement avec le bien-être humain.

Chelghoum Laïd, vitrine industrielle de référence à l’Est du pays

Le site ne se contente pas de suivre les normes. Il les dépasse. L’Inspection régionale du travail de Constantine le classe parmi les références en matière de sécurité dans toute la région Est, couvrant six wilayas. Même son de cloche du côté syndical, l’Union régionale des travailleurs le distingue pour la qualité de son climat social.

Ce double regard, institutionnel et social, valide un modèle rarement atteint : conjuguer exigence industrielle et environnement de travail équilibré. Une équation que beaucoup affichent, mais que peu maîtrisent réellement.

La sécurité comme levier de performance durable

Chez Henkel Algérie, la sécurité ne constitue pas une contrainte réglementaire. Elle devient un levier stratégique. L’entreprise s’appuie sur plus de 150 ans d’expertise internationale pour déployer des standards élevés, tout en les adaptant aux réalités locales.

Ahmed Trabelsi, directeur du site, pose les bases sans détour : garantir des conditions de travail sûres reste une priorité opérationnelle. Mais il va plus loin. L’enjeu porte aussi sur l’amélioration continue, avec une logique simple, un environnement maîtrisé produit des équipes engagées, et des équipes engagées produisent de la performance.

Capital humain : le vrai moteur industriel

Derrière les indicateurs de sécurité, un facteur clé émerge : l’implication des collaborateurs. À Chelghoum Laïd, la culture de prévention repose sur la responsabilisation individuelle et collective. Chaque opérateur devient acteur de sa propre sécurité et de celle des autres.

Cette dynamique trouve un écho chez les partenaires sociaux. Pour Ilyas Boukhelkhal, représentant de l’Union locale des travailleurs, le message reste fondamental : sans sécurité, aucune production ne tient dans la durée. Autrement dit, protéger l’humain revient à sécuriser l’avenir industriel.

L’événement organisé sur le site ne se limite pas à une opération ponctuelle. Il s’inscrit dans une démarche plus large qui vise à ancrer durablement les bonnes pratiques. L’Inspection du travail, par la voix de Nacereddine Abbaci, insiste sur la nécessité de construire une véritable culture de la sécurité, fondée sur la prévention et la continuité des efforts.

Le message est limpide : la sécurité ne se décrète pas, elle se construit dans le temps, à travers des actions concrètes, mesurables et partagées.

Avec cette initiative, Henkel Algérie confirme son positionnement. L’entreprise ne se contente pas d’opérer en Algérie ; elle s’inscrit dans une logique d’intégration durable, en phase avec les enjeux économiques et sociaux du pays.

Le site de Chelghoum Laïd incarne cette ambition : un pôle industriel performant, adossé à une culture d’entreprise exigeante, où la sécurité et le capital humain deviennent des piliers stratégiques.

À propos de Henkel

Henkel s’impose comme un acteur mondial de référence grâce à la puissance de ses marques, à sa capacité d’innovation et à la maîtrise de ses technologies. Le groupe occupe des positions de leader aussi bien dans les secteurs industriels que dans les produits de grande consommation.

Son pôle Adhesive Technologies domine le marché mondial des solutions adhésives, des produits d’étanchéité et des revêtements fonctionnels. En parallèle, Henkel s’illustre sur les marchés grand public, notamment dans les soins capillaires ainsi que les produits de lavage et d’entretien, où le groupe figure parmi les leaders sur de nombreux marchés internationaux.

Le portefeuille de la marque repose sur des références mondialement reconnues, à l’image de Loctite, Persil et Schwarzkopf, qui contribuent largement à sa notoriété et à sa performance commerciale.

Sur le plan financier, le groupe a réalisé, au cours de l’exercice 2021, un chiffre d’affaires supérieur à 20 milliards d’euros, pour un résultat opérationnel ajusté avoisinant les 2,7 milliards d’euros. Les actions privilégiées de Henkel figurent dans l’indice DAX, confirmant son poids au sein de l’économie allemande et européenne.

Engagé de longue date dans le développement durable, Henkel déploie une stratégie structurée autour d’objectifs concrets et mesurables. Fondée en 1876, l’entreprise rassemble aujourd’hui plus de 50 000 collaborateurs à travers le monde, portés par une culture commune et une ambition partagée : « Pioneers at heart for the good of generations ».

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site officiel du groupe : henkel-algerie.com, ainsi que l’espace médias et visuels : henkel-algerie.com/fr/espace-actualite.