Sécurité alimentaire : Ghrieb lance ce géant industriel lors de sa 1ʳᵉ visite de travail à Jijel

Le Premier ministre Sifi Ghrieb, une semaine seulement après la formation de son nouveau gouvernement, a effectué sa première sortie officielle à Jijel pour une visite de travail et d’inspection. Cette visite, mandatée par le président Abdelmadjid Tebboune, a eu lieu au lendemain du premier conseil des ministres du nouveau cabinet.

Le point d’orgue de cette visite a été l’inauguration du complexe industriel « Kotama Agri Food« , qui relève de la société holding Madar. Sur place, le Premier ministre a lancé la mise en service de l’unité de production et a visité le siège social du complexe, ainsi que le centre de données.

Abdelali Ferhati, le PDG de Kotama Agrifood, a précisé que le site, avec une capacité de production de 5 000 à 6 000 tonnes par jour, couvrira 40% des besoins nationaux en huiles végétales et 60% des besoins en aliments de bétail.

Selon le même responsable, le complexe vise principalement à « contribuer à la protection de la sécurité alimentaire et à renforcer efficacement l’économie nationale ». Il devrait couvrir « plus de 20 % des besoins du marché national en huile brute, en plus de plus de 80 % des besoins du pays en aliments pour animaux. »

En outre, le complexe a créé « plus de 350 emplois directs dans sa première phase, un nombre qui devrait dépasser les 400 emplois directs après l’entrée en pleine productivité de l’installation. » De plus, il devrait générer « entre 1 500 et 2 000 emplois indirects pour les habitants de la région, ce qui renforcera la dynamique économique et sociale locale », a ajouté M. Ferhati.

Le Premier ministre met l’accent sur le développement économique et la lutte contre la corruption

Au cours de cette visite, Ghrieb a fait plusieurs déclarations majeures, axées sur la relance économique et les directives présidentielles.

Il a notamment affirmé que « tous les biens saisis seront lancés sous peu, peu importe l’avis des uns ou des autres ». Il a également annoncé l’élaboration d’un « plan économique intégré visant à répondre aux besoins du marché national ».

Ghrieb a par ailleurs insisté sur l’accélération de la récupération des espaces appartenant au port de Djen Djen, qui seront dédiés à l’exportation de ciment. Il a également annoncé la création d’un quai spécialisé pour cette activité, précisant que 20 hectares seront alloués à des investisseurs privés pour la construction de silos de stockage destinés à l’exportation.

Abordant le volet de la lutte contre la corruption, le Premier ministre a souligné que les directives présidentielles concernant la récupération des fonds détournés seront appliquées « selon des critères purement algériens ».

Il a rappelé que le président de la République lui a confié une mission fondamentale : « servir le peuple et améliorer ses conditions de vie ».

Le Premier ministre Sifi Ghrieb inspecte l’extension du port de Djen Djen, future plaque tournante du commerce maritime

Le Premier ministre est accompagné lors de cette visite par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Said Saayoud, et le ministre de l’Industrie, Yahia Bachir.

Sifi Ghrieb a également inspecté les travaux d’extension du port de Djen Djen. Cette visite met en lumière l’ambition de l’Algérie de transformer ce port en une plateforme maritime majeure pour le commerce méditerranéen.

Avec l’achèvement d’un nouveau terminal à conteneurs, le port de Djen Djen se positionne comme un atout stratégique pour l’économie nationale. L’expansion vise à stimuler les capacités d’exportation du pays et à ouvrir de nouvelles perspectives commerciales, ce qui devrait renforcer la position de l’Algérie sur la scène internationale.

Au-delà de l’inauguration de projets d’envergure nationale, la visite du Premier ministre à Jijel a également mis en lumière l’attention portée au développement local. Au cours des trois dernières années, la wilaya a bénéficié de plus de 1 500 milliards de centimes d’investissements publics.

Ces fonds ont été mobilisés pour désenclaver les villages, réhabiliter les chemins ruraux, et améliorer l’accès aux services essentiels tels que la scolarisation, les soins de santé, ainsi que les raccordements aux réseaux vitaux pour les zones d’ombre.