Sécurité alimentaire dans le monde : quel classement pour l’Algérie ?

Dans sa dixième édition, l’indice mondial de la sécurité alimentaire (GFSI) 2021 a examiné les questions relatives à l’accessibilité, la disponibilité, la qualité et la sécurité des aliments ainsi que celles relatives aux ressources naturelles et la résilience, et ce, dans pas moins de 113 pays à travers le monde.

Le site Economist Impact a rendu public le classement des pays de l’indice mondial de la sécurité alimentaire (GFSI) de l’année 2021. L’Irlande, l’Autriche, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, le Japon, la France et les États-Unis d’Amérique occupent fièrement les dix premières places du classement sur un total de 113 pays, avec des notes totales variant entre 84 et 79.1.

Selon le même site, l’Algérie occupe la 54ᵉ place sur le classement mondial de la sécurité alimentaire, derrière l’Argentine (53ᵉ) et devant la Tunisie (55ᵉ), avec une note globale de 63.9 points sur 100, soit 77.9 points pour l’accessibilité, 58.0 points pour la disponibilité, 62.0 points pour la qualité et la sécurité et 50.7 points pour les ressources naturelles et la résilience.

Ainsi, et sur les dix dernières années, l’Algérie a enregistré une tendance haussière avec +10.7, notamment après les baisses de -1.9, -0.2 et -2.1 enregistrées respectivement entre 2012 et 2013, puis entre 2017 et 2018 et enfin entre 2019 et 2020.

Economist Impact a également communiqué d’autres chiffres concernant l’Algérie, à l’instar de produit intérieur but (PIB) estimé à 692.7 milliards de dollars, la population à 42.87 millions, la prévalence de la sous-alimentation à 2.5% et la prévalence de l’obésité à 34%.

Par ailleurs, il convient aussi de souligner que « le GFSI est un modèle d’analyse comparative quantitative et qualitative dynamique qui repose sur 58 indicateurs uniques mesurant les moteurs de la sécurité alimentaire dans les pays développés et en développement ».

L’Algérie 10ᵉ sur le classement régional

Sur le plan régional, le site Economist Impact a classé l’Algérie à 10ᵉ place dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord sur un total de 15 pays. En effet, nous retrouvons en tête de classement Israël, le Qatar, le Koweït et les Émirats Arabes Unis qui occupent les quatre premières places avec des notes globales de respectivement 78, 73.6, 72.2 et 71.

À la cinquième place, nous retrouvons Oman, suivi par le Bahreïn, l’Arabie Saoudite, la Turquie et la Jordanie qui occupe la neuvième place juste devant l’Algérie. La Tunisie, le Maroc, l’Égypte et la Syrie sont classés respectivement entre la onzième et la quatorzième place.

Enfin, le Yémen occupe la dernière place sur le classement régional et l’avant-dernière sur le classement mondial, devant Burundi, avec une note total de 35.7 points fortement impactée par la guerre et le conflit armée qui plonge le pays dans une instabilité alimentaire et une menace récurrente de famine.