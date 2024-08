Sécurité alimentaire : 1 365 hectares dédiés à cette culture stratégique dans le désert de Ouargla

Dans le cadre d’une campagne d’ensemencement ambitieuse pour la saison agricole 2024-2025, les autorités de la wilaya d’Ouargla ont décidé d’allouer une superficie totale de 1 365 hectares à la culture du tournesol et du maïs.

Ces deux céréales, considérées comme stratégiques pour la sécurité alimentaire du pays, vont bénéficier de conditions privilégiées dans cette région du Sahara, connue pour ses vastes étendues de terres arables.

Selon un communiqué des services de la wilaya concernés, 775 hectares ont été dédiés à la production de tournesol et 590 hectares aménagés pour la culture du maïs.

Cette culture est principalement concentrée dans la région de Gassi Touil, dans la daïra de Hassi Messaoud (située à 86 km au sud-est de Ouargla), une région qui abrite de nombreuses exploitations agricoles relevant du secteur public, comme la société Global AGRI.FOOD qui a été créée par le Groupe Madar Holding en réponse aux attentes des pouvoirs publics en matière de : Sécurité alimentaire, réduction de la facture des importations et diversification exportations.

Selon les responsables locaux, cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté de diversifier les productions agricoles nationales et de réduire la dépendance aux importations. Le tournesol et le maïs, en particulier, présentent un intérêt majeur grâce à leur résistance aux conditions climatiques extrêmes et à leur haute valeur nutritionnelle.

À cette occasion, le wali de Ouargla, Abdelghani Filali, a effectué une tournée d’inspection de plusieurs exploitations agricoles dans la région, notamment une exploitation privée s’étendant sur une superficie totale de 250 hectares, où une section est dédiée à la production de fourrage et de maïs, tandis que la section restante est réservée à la production de tournesol, selon les explications fournies sur place.

Le propriétaire de cette exploitation a souligné le succès de sa propre expérience de culture du tournesol : « l’expérience de la culture du tournesol avait été lancée l’année précédente en consacrant une superficie d’environ 200 hectares à la production de cette plante qui s’adapte – selon lui – aux conditions climatiques particulières des régions désertiques, soulignant un rendement dépassant 30 quintaux par hectare, en une seule année ».

Le même intervenant a ajouté que « l’orientation vers la culture du tournesol pour la campagne agricole 2024-2025 vise à confirmer le succès de l’expérience de l’année dernière qui a donné des résultats encourageants, notamment en termes de lutte contre les mauvaises herbes au niveau des champs de production de céréales, où, grâce à la rotation des cultures, et au lieu de replanter les céréales une deuxième fois au cours de la même campagne agricole, on remplace cela par la culture du tournesol, ce qui contribue efficacement à éliminer les mauvaises herbes et les champignons qui envahissent généralement les surfaces dédiées à la production de céréales ».

Ce projet agricole de grande envergure devrait non seulement contribuer à renforcer la sécurité alimentaire de l’Algérie, mais aussi stimuler l’économie locale en créant de nouveaux emplois et en valorisant les ressources naturelles de la région.