Sécurité aérienne – IATA : Tassili Airlines décroche une nouvelle certification de qualité

Pour la huitième année consécutive, la compagnie aérienne Tassili Airlines a été récompensée par l’Association internationale du transport aérien (IATA), qui lui a délivré le certificat de sécurité opérationnelle IOSA (IATA Operational Safety Audit). Une distinction prestigieuse qui confirme le sérieux et le professionnalisme de la compagnie algérienne dans le domaine de la sécurité aérienne.

Tassili Airlines obtient pour la huitième fois le certificat IOSA de l’IATA

Ce certificat, considéré comme une référence mondiale, est attribué aux compagnies aériennes qui répondent à des normes strictes en matière de gestion de la sécurité, de maintenance et d’exploitation. Il s’agit d’un gage de confiance pour les passagers, mais aussi d’une exigence pour les compagnies souhaitant opérer à l’international.

Cette année, l’obtention du certificat revêt une importance particulière, comme le souligne un communiqué de Tassili Airlines. En effet, la compagnie a été auditée selon la nouvelle méthodologie mise en place par l’IATA, dite « approche basée sur les risques ». Cette méthode, plus pointue et personnalisée, vise à évaluer les risques spécifiques à chaque compagnie et à renforcer l’efficacité des contrôles.

Tassili Airlines renouvelle sa certification IOSA pour la 8e fois

Filiale du groupe Sonatrach, Tassili Airlines voit dans cette nouvelle certification une reconnaissance de ses efforts constants en matière de sécurité, de conformité réglementaire et d’amélioration continue de ses processus. L’entreprise affirme qu’il s’agit là d’une étape importante dans sa stratégie de consolidation de la qualité et de la fiabilité de ses services.

Le directeur général de la compagnie, Abdelssamed Ourihane, s’est félicité de cette réalisation. « Obtenir pour la huitième fois ce certificat, et selon la nouvelle approche basée sur les risques, est une source de fierté mais aussi une grande responsabilité », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette distinction reflète l’engagement profond de Tassili Airlines à faire de la sécurité un pilier fondamental de son développement.

À travers cette réussite, la compagnie réaffirme son objectif : offrir à ses passagers des vols sûrs, confortables et conformes aux meilleures pratiques internationales en vigueur. Elle entend poursuivre ses efforts pour maintenir ses standards au plus haut niveau, tout en continuant à se développer sur le marché national et régional.

Cette reconnaissance internationale vient ainsi renforcer la position de Tassili Airlines en tant qu’acteur majeur du transport aérien en Algérie, fidèle à sa mission de garantir la sécurité et la satisfaction de ses passagers.