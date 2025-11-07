Secteur public : le boom industriel se confirme pour 2025 (ONS)

La production industrielle du secteur public national a affiché une nette progression de 6,3 % au deuxième trimestre 2025, marquant une accélération significative par rapport aux 3,8 % enregistrés à la même période en 2024.

C’est ce qui ressort des dernières données publiées par l’Office national des statistiques (ONS), qui soulignent une dynamique positive portée par la majorité des branches industrielles.

Deux secteurs majeurs se distinguent comme les principaux moteurs de cette performance :

L’Énergie a maintenu une forte croissance de 9,2 %, restant proche du niveau relevé l’année précédente (+10,2 %).

a maintenu une forte croissance de 9,2 %, restant proche du niveau relevé l’année précédente (+10,2 %). Les Matériaux de Construction confirment une tendance haussière amorcée depuis début 2024, en enregistrant une progression spectaculaire de 16,7 %.

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie pharmaceutique en Algérie : Saidal prévoit des unités de production dans ces 3 wilayas

Bilan T2 2025 : Progression de 6,3 % de l’activité industrielle publique nationale, selon l’ONS

Notons également le redressement crucial du secteur des hydrocarbures qui, après une période de stabilité et de légères baisses, renoue avec la croissance à +1,5 %.

Cette embellie est notamment tirée par les branches de production de pétrole brut et de gaz naturel (+3,0 %) ainsi que par le raffinage (+6,2 %). Le secteur des mines et carrières affiche aussi un retour à la croissance avec une augmentation de 1,2 %.

L’ONS met en lumière des hausses stratosphériques dans deux industries :

Le secteur du bois continue son envolée avec un bond ahurissant de +131,6 %, surpassant largement les +91,1 % du trimestre précédent.

continue son envolée avec un bond ahurissant de +131,6 %, surpassant largement les +91,1 % du trimestre précédent. Le secteur du cuir n’est pas en reste, enregistrant une croissance impressionnante de +40,7 %, contre +13,7 % au trimestre précédent.

Par ailleurs, les industries chimiques retrouvent le chemin de la croissance avec une hausse de 2,5 %, inversant la tendance après un recul marqué de 11,1 % au trimestre précédent.

Bien que la dynamique soit globalement positive, certains secteurs ont enregistré des reculs, bien que l’ONS souligne qu’ils sont moins prononcés qu’au trimestre précédent. C’est le cas des industries métalliques, mécaniques, électriques et électroniques qui ont baissé de 1,8 %.

🟢 À LIRE AUSSI : Lithium du Hoggar : le tandem Arkab – Adjal élabore un plan de bataille pour débloquer le projet

Les industries agroalimentaires ont également connu un repli de 4,7 %, tandis que le secteur textile a affiché la baisse la plus notable à 10,4 %. Ces diminutions isolées n’entament toutefois pas la tendance générale de reprise.

L’ONS souligne toutefois que ces baisses demeurent moins marquées que celles observées au trimestre précédent, ce qui renforce l’analyse d’une tendance générale à la reprise de l’activité industrielle du secteur public en Algérie au cours de l’année 2025.

🟢 À LIRE AUSSI Ghrieb relance 3 usines « en sommeil » et inaugure de nouveaux projets industriels