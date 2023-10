Secteur énergétique : vers le renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’UE

L’Algérie et l’Union européenne s’apprêtent à entamer un nouveau cycle de dialogue énergétique de haut niveau jeudi prochain à Bruxelles.

Le média Echourouk rapporte que cet événement, qui sera présidé par le ministre de l’Énergie et des Mines de l’Algérie, Mohamed Arkab, et la commissaire chargée de l’énergie de l’Union européenne, Kadri Simson, vise à renforcer la coopération et le partenariat entre les deux parties dans le domaine de l’énergie.

L’Algérie, en tant que partenaire fiable, souhaite consolider sa position sur le marché européen du gaz naturel et explorer des opportunités pour une collaboration plus poussée. Un autre point important à l’ordre du jour est le développement des énergies nouvelles et renouvelables.

L’Algérie s’intéresse aux opportunités liées à l’hydrogène, à l’énergie solaire photovoltaïque, à l’énergie éolienne, et bien d’autres domaines. L’objectif est de diversifier le mix énergétique et de contribuer à la transition vers des sources d’énergie plus propres et durables.

Ce cinquième cycle de dialogue énergétique entre l’Algérie et l’Union européenne témoigne de l’engagement des deux parties à collaborer de manière étroite pour répondre aux défis énergétiques actuels et futurs, tout en favorisant une croissance économique durable et respectueuse de l’environnement.

Le salon l’environnement et des énergies renouvelables d’Alger a récemment pris fin

La 3ème édition du Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables d’Alger (SIEERA) a pris fin à Alger sous l’égide de la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb.

Le salon, qui s’est déroulé à la Safex d’Alger et a été honoré de la présence de l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, You Ki-Jun, en tant qu’invité d’honneur, ainsi que de cadres du ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables, a été clôturé lors d’une cérémonie dirigée par la ministre.

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture, Dahleb a souligné le rôle essentiel du salon en tant que « plateforme interactive prometteuse » pour explorer les opportunités d’investissement dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables hors réseau.

Elle a mis en avant les efforts de son ministère pour promouvoir ces opportunités en adoptant une approche axée sur l’économie verte et circulaire, en réponse aux engagements du président de la République visant à établir les bases de la transition énergétique et environnementale en Algérie.