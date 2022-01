Secteur des finances : les 4 priorités de Benabderrahmane pour 2022

Le premier ministre, ministre des Finances Aymen Benabderrahmane dévoile, dans un message adressé aux personnels, cadres et responsables de son secteur à l’occasion du nouvel an, les priorités du secteur financier pour l’année 2022. Après avoir présenté ses vœux à tous les cadres et personnels du secteur des finances, Benabderrahmane énumère les priorités fixées pour l’année 2022, dont le réforme du système, la réforme budgétaire, la finalisation du système informatique et l’accélération du processus de numérisation.

D’emblée, le premier responsable du secteur financier a insisté sur « la réorganisation de l’administration centrale du ministère des Finances, qui a été achevée dernièrement, et ce, conformément aux exigences du développement économique et social et développement des nouvelles technologies numériques ».

Les 4 priorités du secteur financier pour 2022

Pour ce qui est des 4 points prioritaires, Benabderrahmane cite en premier lieu, « le parachèvement de la réforme du système fiscal à travers le renforçant la justice fiscale et la mise en place des mécanismes et moyens pour stimuler l’investissement productif, soutenir les institutions économiques et encourager la production nationale ».

Comme deuxième point, le ministre des Finances met l’accent sur « la nécessité d’assurer la continuité du processus de réforme budgétaire et de veiller à faire valoir la transparence dans le domaine des finances publiques ».

En troisième position, le ministre évoque « la nécessité de finalisation du système informatique de gestion budgétaire, et ce, dans les plus brefs délais ».

En dernier, Aymen Benabderrahmane met l’accent sur « l’accélération du processus de numérisation de tous les secteurs, notamment le secteur fiscal, douanier et des domaines de l’État, afin d’améliorer la qualité du service public ».