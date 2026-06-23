Secteur de l’acier : Ce géant indien prépare une offensive industrielle d’envergure en Algérie

L’Algérie continue d’affirmer son attractivité économique sur la scène internationale. Le groupe indien Jindal SAW Ltd, l’un des principaux producteurs mondiaux de tubes en fonte et en acier, a officiellement manifesté son intérêt pour le déploiement d’un mégaprojet industriel dans le pays.

Une démarche stratégique qui s’inscrit dans la dynamique de renforcement du tissu industriel national et de diversification économique.

L’annonce a été partagée par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), faisant suite à d’importantes discussions tenues directement au siège de l’institution à Alger.

Sidérurgie : Jindal SAW Ltd ambitionne de réaliser un grand complexe industriel en Algérie

Cet intérêt majeur a été exposé lors d’une audience accordée par le Directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache, à une délégation de haut niveau du groupe indien.

Signe de l’importance capitale de l’événement, les discussions étaient conduites par le président de Jindal SAW Ltd en personne, Prithavi Raj Jindal, accompagné de l’ambassadrice de l’Inde en Algérie, Swati Vijay Kulkarni, ainsi que de plusieurs hauts dirigeants du conglomérat sidérurgique.

Au cours de cette séance de travail, les représentants de la firme indienne ont présenté un exposé détaillé portant sur la réalisation d’un complexe industriel de pointe dédié à la fabrication de tubes en acier de différents diamètres et dimensions, sur-mesure pour les chantiers de grande envergure.

Énergie, Eau et Infrastructures : Les secteurs clés ciblés

L’objectif principal de cette future usine est de répondre avec précision aux besoins croissants du marché national. En s’implantant localement, Jindal SAW compte créer une forte valeur ajoutée en approvisionnant directement des secteurs hautement stratégiques pour le développement de l’Algérie.

Les produits issus de cette usine serviront en premier lieu à consolider les réseaux de transport et de distribution liés au secteur de l’énergie comme le pétrole et le gaz.

Ils permettront également de moderniser la gestion des ressources en eau à travers les grands transferts et l’hydraulique, tout en accompagnant la modernisation des infrastructures publiques. Cette intégration locale renforcera les industries de transformation en aval et générera de nouvelles opportunités économiques.

Un climat des affaires jugé attractif

Cette séance de travail a également offert l’opportunité aux responsables indiens d’examiner de près le cadre réglementaire de l’investissement en Algérie.

Les discussions ont permis de passer en revue les procédures en vigueur pour concrétiser ce projet d’envergure, tout en mettant en lumière les avantages fiscaux, douaniers et les incitations concrètes offerts par le nouveau cadre juridique régissant l’investissement.

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L’attrait manifesté par Jindal SAW, fort d’une grande expérience dans la gestion de méga-infrastructures, confirme l’efficacité des réformes menées par le pays pour assainir, moderniser et dynamiser son climat des affaires.

L’Algérie se positionne ainsi de plus en plus comme un hub de choix pour les grands investissements directs étrangers (IDE) dans la région.

Qui est Jindal SAW Ltd ?

Filiale majeure du conglomérat diversifié Jindal Group, Jindal SAW Ltd est l’un des principaux producteurs mondiaux de tubes en fonte et en acier.

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Reconnu pour sa large expérience dans la conduite et la réalisation de grands projets industriels à travers plusieurs pays, le groupe s’impose comme un fournisseur et un partenaire technique de premier plan à l’échelle globale.