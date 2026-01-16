Secteur de la santé en Algérie : vers une augmentation du nombre de pharmacies privées ?

Le ministre de la Santé, Mohamed Sadek Aït Moussaoudane, a annoncé, jeudi, le lancement de l’élaboration d’un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de la profession de pharmacien. Ce nouveau texte vise notamment à augmenter le nombre de pharmacies privées à l’échelle nationale.

S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale, le ministre a précisé que ce projet de décret est actuellement examiné par une commission regroupant des experts, des techniciens, des partenaires sociaux ainsi que le Conseil de déontologie de la profession. Selon lui, ce cadre réglementaire permettra d’élargir l’accès aux agréments pour l’ouverture de pharmacies privées, contribuant ainsi à une meilleure couverture territoriale.

Ce décret, élaboré en application de l’article 250 de la loi relative à la santé, vise à renforcer le réseau national des officines, dont le nombre est actuellement estimé à 12.938 pharmacies privées. L’objectif est également de garantir une meilleure disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux sur l’ensemble du territoire.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que le dispositif permettra de répondre à un plus grand nombre de demandes émanant de pharmaciens non encore agréés, inscrits sur des listes d’attente. Ces demandes seront traitées via une plateforme numérique, afin d’assurer la transparence des procédures et l’égalité d’accès à l’information.

Quelles sont les autres réformes sanitaires ?

Dans le même esprit de modernisation du secteur, le Professeur Mohamed Sadek Aït Massoudane a annoncé l’élaboration de deux autres projets de décrets exécutifs. Le premier fixe les conditions de prescription des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, tandis que le second définit les caractéristiques techniques des compléments alimentaires destinés à la consommation humaine. Ces deux projets ont été déposés pour examen au niveau du Secrétariat général du gouvernement.

Par ailleurs, répondant à une question relative à la prévention du cancer de la prostate et à la prise en charge des patients, le ministre a indiqué que son département a mis en place un programme national de prévention, accompagné du renforcement des structures spécialisées en urologie et de l’introduction de nouvelles techniques de dépistage.

Dans ce cadre, il a annoncé l’acquisition prochaine de cinq robots chirurgicaux dans le cadre du Fonds spécial de lutte contre le cancer. Quatre de ces équipements seront affectés aux centres hospitalo-universitaires des wilayas d’Alger, Batna et Oran, ainsi qu’à l’établissement hospitalier spécialisé en transplantation d’organes de Blida. Le cinquième robot sera destiné au service de chirurgie générale de l’établissement hospitalier spécialisé dans le traitement du cancer Pierre-et-Marie-Curie, à Alger.

À travers ces mesures, les autorités sanitaires entendent renforcer l’accès aux soins, moderniser les pratiques médicales et améliorer la qualité de la prise en charge des patients à l’échelle nationale.