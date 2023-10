Secteur automobile en Algérie: bientôt des voitures coréennes sur le marché ?

L’ambassadeur de la République de Corée du Sud en Algérie, Yu Ki-Jun, a mis en lumière l’intérêt des entreprises sud-coréennes concernant l’investissement sur le marché algérien.

Au micro d’Echourouk, le responsable a évoqué la possibilité de renforcer les partenariats commerciaux, en particulier dans le secteur automobile, citant les exemples notables de « Hyundai » et « Kia » parmi les concessionnaires sud-coréens. Il a également mentionné d’autres domaines d’intérêt.

| À LIRE AUSSI : Automobile : « pas moins de 200 millions » pour s’offrir une voiture d’occasion en 2023

L’ambassadeur a confirmé qu’un grand nombre d’entreprises sud-coréennes ont commencé à investir en Algérie depuis la signature du partenariat stratégique entre les deux pays en 2006. Il a particulièrement souligné l’attrait des investissements en Algérie pour les deux constructeurs automobiles cités précédemment.

Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du lancement de la semaine culturelle coréenne, tenue par la galerie d’art « Mohammed Rasem » dans la capitale, l’ambassadeur a également cité tout d’autres domaines économiques tels que les infrastructures, la construction, le design et l’électronique, qui sont également susceptibles de bénéficier de cette coopération économique en pleine expansion.

Des agréments attribués à deux autres marques

Le 7 septembre dernier, le ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé l’octroi d’agréments à JAC et OPEL pour l’importation et la fabrication de véhicules en Algérie.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue en marge de sa visite de travail et d’inspection de plusieurs projets d’investissement dans la wilaya d’Oran, le ministre a précisé que ces agréments ont été attribués aux marques OPEL et JAC.

| À LIRE AUSSI : Marché de l’automobile en Algérie : la guerre aux spéculateurs continue

En réponse aux interrogations des journalistes, il a également souligné que les concessionnaires ne recevront pas d’autorisation pour importer des véhicules sans l’obligation d’établir des usines de fabrication en Algérie, favorisant ainsi la production locale.