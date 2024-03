Secousse sismique à Boumerdes : un séisme détecté a 9h du matin

Le 23 mars 2024, les habitants de Boumerdes ont été légèrement frappé par une Secousse sismique modérée.

À 09h18, le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a enregistré une secousse tellurique de magnitude 3.1. Cette secousse a été localisée à 7 km au nord-est de Boumerdes, une ville déjà familière avec les tremblements de terre.

Bien que de magnitude modeste, une secousse sismique de 3.1 est suffisante pour être ressentie par la population sans causer de dégâts significatifs. Les autorités restent vigilantes, car même de petites secousses peuvent être des précurseurs de plus grands événements.

Préparation et prévention

Cet événement rappelle l’importance de la préparation aux séismes. Les experts du CRAAG et les autorités locales continuent de surveiller la situation et de promouvoir les mesures de sécurité en cas de séismes plus importants.

Pour plus d’informations sur cette secousse et les conseils de sécurité, consultez le site web du CRAAG et restez à l’écoute des mises à jour officielles.