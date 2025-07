Secourus par hélicoptère… Un père et ses deux filles arrachés in extremis aux vagues (VIDÉO)

Les garde-côtes de la Marine nationale ont mené une opération de sauvetage spectaculaire, ce samedi soir, au large de Tipaza. Un père et ses deux filles, coincés sur un rocher en pleine mer, ont été secourus sains et saufs, a annoncé le ministère de la Défense nationale sur sa page Facebook officielle.

L’intervention a été déclenchée après réception d’un appel de détresse par le Centre régional de surveillance et de sauvetage en mer basé à Alger. La famille, surprise par les conditions météorologiques défavorables et la mer agitée, se trouvait piégée sur un rocher situé à environ 700 mètres au nord-est du port de Tipaza.

Dépêché en urgence, un hélicoptère de recherche et de sauvetage a permis de localiser rapidement les trois personnes en difficulté. Le père et ses deux filles ont été évacués en toute sécurité, puis transportés vers l’établissement hospitalier public de Zéralda pour y recevoir les soins nécessaires.

La vidéo de l’opération, publiée par le ministère, témoigne du professionnalisme et de la réactivité des unités de sauvetage, dont l’action a permis d’éviter un drame.

Noyades en série sur les plages algériennes : les appels à la vigilance restent ignorés

Ce sauvetage intervient dans un contexte particulièrement préoccupant, marqué par une recrudescence alarmante des noyades le long du littoral algérien. Chaque été, les plages sont le théâtre de dizaines de drames, malgré les appels répétés à la vigilance. En dépit des messages d’alerte envoyés par SMS, des communiqués de la Protection civile et des campagnes de sensibilisation diffusées sur les réseaux sociaux, les accidents en mer continuent de se multiplier.

Selon les bilans récents des autorités, plusieurs noyades ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures seulement. Dans de nombreux cas, les victimes se baignaient dans des zones non surveillées ou malgré une mer agitée, ignorant les drapeaux rouges et les consignes de sécurité. Ces comportements à risque mettent souvent en danger non seulement les baigneurs, mais aussi les sauveteurs mobilisés pour leur venir en aide.

Les garde-côtes, la Protection civile et les services de secours appellent une nouvelle fois les citoyens à redoubler de prudence. La mer, bien que séduisante en période de canicule, peut se révéler traîtresse. Il est essentiel de respecter les consignes de sécurité, de se baigner uniquement dans les zones autorisées et surveillées, et de ne jamais sous-estimer les courants.