Éducation nationale : feu vert exceptionnel pour un second concours de recrutement

Une dérogation vient d’être arrachée par le ministère de l’Éducation nationale. La Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative a validé l’organisation d’une seconde session de concours de recrutement au titre de l’exercice 2026.

Objectif affiché : combler les postes budgétaires restés sans titulaire dans trois grades précis du secteur éducatif, alors que les établissements réclament du personnel dans l’urgence.

Trois grades concernés par le nouveau concours de recrutement sur titre

La mesure exceptionnelle cible les corps de surveillant de l’éducation, d’éducateur spécialisé en soutien pédagogique et d’attaché principal de laboratoire. Ce sont précisément les profils pour lesquels la première opération n’a pas permis de remplir les quotas prévus.

La raison tient en une ligne : le nombre de candidats déclarés admis est resté inférieur aux besoins. Résultat, des centaines de postes sont demeurés vacants à travers le pays, alors que les directions de l’éducation de wilaya signalaient des manques sur le terrain.

Ces trois grades figuraient pourtant parmi les plus dotés lors du grand concours de recrutement ouvrant plus de 26 000 postes annoncé en juillet dernier.

La requête d’une dérogation est partie du département de l’Éducation. Elle a reçu une réponse favorable, formalisée par une correspondance officielle adressée à la tutelle du secteur.

La Fonction publique encadre strictement le nombre de postes ouverts

L’autorisation n’est pas un blanc-seing. Les dispositions exceptionnelles arrêtées limitent le périmètre de l’opération aux seuls postes réellement libres une fois les résultats définitifs des concours sur épreuves proclamés.

Autre point validé : le mode de sélection. Les trois grades seront pourvus par recrutement sur titre, c’est-à-dire sur étude de dossier, et non par épreuves écrites. Une formule plus rapide, adaptée à l’urgence du calendrier scolaire.

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Le dépôt des dossiers se fera uniquement par voie électronique

Les candidats n’auront pas à se déplacer. Les dossiers de candidature transiteront exclusivement par une plateforme numérique conçue pour cette opération. Aucun dépôt physique ne sera accepté dans les directions de wilaya.

Cette dématérialisation s’inscrit dans la continuité des pratiques du secteur. Le ministère avait déjà basculé l’ensemble de ses procédures sur l’espace tawdif.education.dz. Les postulants sont invités à surveiller les annonces officielles pour connaître la date exacte d’ouverture des inscriptions.

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