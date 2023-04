SÉCHERESSE EN ALGÉRIE : Champs sinistrés et récoltes compromises [des images alarmantes]

LE SPECTRE DU STRESS HYDRIQUE PLANE SUR L’ALGÉRIE POUR CETTE ANNÉE 2023 – Malgré un début d’hiver prometteur durant lequel nous avons eu droit à de la pluie et à des chutes de neige, la sécheresse, en Algérie, a repris de plus belle et semble s’installer dans la durée.

Avec un volume de précipitations quasi nul dans tout le pays depuis le début du mois de mars, climatologues, agriculteurs et décideurs politiques appréhendent le stress hydrique. Il est donc plus que jamais urgent de s’atteler à trouver des solutions rapides et fonctionnelles afin de se préparer à cette guerre de l’eau qui risque d’ébranler l’ordre mondial.

Manque de pluie : les champs de blé meurent de soif

S’agissant de l’agriculture, les images de champs de blé et de céréales au sol craquelé et aux épis desséchés se multiplient sur les réseaux sociaux. Que ce soit au nord ou au sud, excepté les champs irrigués avec les eaux souterraines, le constat est le même : la terre a soif et la végétation fait grise mine.

À titre d’illustration, le propriétaire de la page Facebook, Agriculture and technology, a publié deux photos d’un même champ de blé à une année d’intervalle. Laissons-le s’exprimer : « sur la première photo (prise le 10/4/2023, NDLR), dit-il, on se croirait dans une région désertique. Sur la seconde (prise le 10/4/2022, NDLR), on se croirait en Ukraine ou au Canada« .

Un autre exemple nous vient de la wilaya de Bouira. Le président de l’association des agriculteurs (Horizon 3000), Kaci Mustapha, a déclaré au journal El Watan que, faute d’irrigation, « 70 % des surfaces agricoles (de la région) sont presque sinistrées. » Les récoltent pour cet été 2023 semblent ainsi sérieusement compromises.

Sécheresse : la Tunisie, l’Italie et la… Suisse frappées de plein fouet

Outre l’Algérie, les autres pays du bassin méditerranéen connaissent un début d’année 2023 avec une pluviométrie particulièrement faible. Même les pays de la rive nord de la Méditerranée (Italie, France, Suisse…), pourtant habitués à des hivers très pluvieux, sont frappés de plein fouet par la sécheresse.

Mais commençons par donner un aperçu de la situation chez nos voisins tunisiens. Cette publication de la page Facebook, Climate extrême (sic), dresse une comparaison entre l’état d’un champ dans la région de Siliana (nord de la Tunisie) entre 2019 et 2023. Les images parlent d’elles-mêmes !

Sur ces photos satellites, nous voyons le net recul du couvert végétal en Tunisie entre mars 2019 et mars 2023, soit en trois années seulement. Le vert des prairies a laissé place au jaune du désert. Le constat en Algérie devrait être sensiblement le même.



Du reste, fait encore plus inquiétant car présageant le pire, même les pays du nord de la Méditerranée, souffrent d’un manque cruel de pluie depuis au moins trois ans. Ainsi, le Pô, le plus long fleuve d’Italie, s’assèche à une vitesse vertigineuse. Voici une photo récente qui illustre l’ampleur de la catastrophe :

En Suisse, pays que les Algériens aiment citer en exemple quand il s’agit de parler d’une contrée verdoyante, le lac de Sihl ressemble, à s’y méprendre, à un paysage désertique !

À partir de là, il ne faut plus se voiler la face. Quelle qu’en soit la cause, le climat change. Et pour s’adapter, le temps nous est compté…