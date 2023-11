Sécheresse en Algérie : appel à accomplir Salat El-Istisqa samedi prochain

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé un appel urgent aux imams d’Algérie pour accomplir Salat El-Istisqa, en raison de la sécheresse qui sévit dans la majeure partie du pays.

En effet, l’appel a été fait par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans un communiqué officiel publié ce mardi 06 décembre. Selon le communiqué, les imams sont invités à diriger la prière de Salat El-Istisqa le samedi 11 novembre 2023 à 9 heures.

La sécheresse qui touche actuellement l’Algérie est un problème sérieux qui a des conséquences désastreuses sur l’agriculture et l’économie du pays. De vastes zones agricoles ont été gravement touchées, entraînant des pertes importantes pour les agriculteurs et une hausse des prix des denrées alimentaires.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a souligné l’importance de cette prière et a appelé tous les imams à mobiliser les fidèles pour participer à Salat El-Istisqa. Cette prière est une occasion de se rassembler en tant que communauté et de prier ensemble pour la pluie et la fin de la sécheresse.

Le ministère a également rappelé que Salat El-Istisqa est une prière spéciale qui est recommandée lorsque le pays est confronté à des conditions météorologiques défavorables, telles que la sécheresse.