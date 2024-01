Sècheresse : 5 stations de dessalement d’eau livrées dans les délais

La stratégie nationale de l’eau, axée sur le renforcement de la sécurité hydrique, progresse à grands pas. La station de dessalement d’eau de mer (SDEM) de Fouka 2, située à l’est de la wilaya de Tipaza, témoigne de cette avancée, atteignant un taux d’avancement notable de 45%, comme l’annonce le ministère de l’Énergie et des Mines.

Dotée d’une capacité de production impressionnante de 300 000 m3/jour, la station, actuellement en construction par les filiales de Cosider et de Sonatrach, se profile comme une réponse cruciale aux besoins en eau potable de 3 millions de citoyens.

Les travaux, exécutés sept jours sur sept, mobilisent une main-d’œuvre dépassant les 1050 travailleurs. Cette approche, soulignée par le département d’Arkab, vise à accélérer le processus d’achèvement. Il englobe diverses infrastructures, telles que les centrales électriques, les transformateurs, la station d’infrastructure électrique, les stations de pompage d’eau de mer, la distribution d’eau salée et d’eau potable, ainsi que des réservoirs dédiés au traitement de l’eau de mer.

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, insiste sur la nécessité de respecter les délais contractuels. Cela garantira la réception du projet à temps, améliorant ainsi la sécurité de l’eau pour 3 millions de citoyens. Présent sur le site, Arkab assure que les cinq stations de dessalement d’eau de mer en cours, dans le cadre du plan stratégique des pouvoirs publics, seront livrées selon les délais prévus.

Un engagement envers la sécurité hydrique nationale

Les projets des cinq stations, réparties à Cap Djanet-Boumerdès, Cap Blanc-Oran, Koudiet Draouche-El Tarf, et Tighremt-Béjaïa, témoignent de l’engagement de l’État envers la sécurité hydrique. Chacune de ces stations, avec une capacité de 300 000 m3/jour, a pour objectif de répondre aux besoins en eau potable des habitants des wilayas côtières.

Arkab souligne que la réalisation de ces stations progresse au « rythme voulu », dépassant les contraintes techniques qui ont pu surgir. Il assure que toutes les stations de dessalement ont surmonté ces défis, marquant une étape significative vers la réalisation des objectifs nationaux de sécurité hydrique.

La visite du ministre de l’Énergie et des Mines, accompagné du wali de Tipaza et d’autres autorités locales ainsi que des dirigeants de Sonatrach, Cosider Canalisation, et de l’AEC, atteste du suivi vigilant de ces projets. Cette présence renforce l’engagement du gouvernement envers la concrétisation rapide de ces infrastructures vitales.