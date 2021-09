Sebgag au Nigeria pour promouvoir le sport en Algérie et en Afrique

Dans le cadre de la relance de la diplomatie sportive, le ministre de la Jeunesse et des Sports arrive à Abuja, capitale du Nigeria avec le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad. Une visite selon le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, visant à relancer la diplomatie sportive et redonner à l’Algérie sa vraie place dans le sport en Afrique.

Le ministre va s’entretenir avec plusieurs homologues, des réunions bilatérales avec le Nigeria, l’Égypte, le Ghana et le Kenya, afin de trouver des moyens de travailler en étroite collaboration afin de promouvoir le sport en Afrique et unir les visions, les efforts et les objectifs, ces réunions porteront également sur la Jeunesse.

Sebgag ainsi que ses homologues assisteront à la réunion du bureau exécutif de l’association des comités nationaux olympiques (ACNO), coïncidant avec le 40ᵉ anniversaire de son établissement.

Ils ont du pain sur la planche !

Beaucoup de problèmes obstruent la promotion des sports en Afrique, de la négligence, la mauvaise gestion et la corruption. Notamment un problème auquel l’Algérie est souvent confrontée, celui de l’arbitrage litigieux.

En effet, le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, n’a eu de cesse de dénoncer ce fléau. Des prestations scandaleuses qui passent dans l’impunité absolue, c’est l’une des principales raisons de la situation déplorable actuelle dans le secteur des sports. Le secteur nécessite des réformes et du changement pour peser à l’échelle internationale.