Sébastien Delogu désavoué par La France insoumise après sa visite en Algérie

La visite du député Sébastien Delogu en Algérie a provoqué de vives tensions en France, notamment après ses critiques contre le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et la presse française et leur acharnement contre l’Algérie et son peuple.

Les déclarations du député de La France Insoumise sur la Télévision algérienne ne sont pas au goût de la scène politique en France. Après sa visite, Sébastien Delogu a été vivement critiqué par l’extrême droite française et s’est retrouvé au cœur d’une polémique impliquant aussi son propre camp.

Cette controverse intervient dans un contexte tendu entre l’Algérie et la France, notamment après la confirmation de la condamnation de l’écrivain Boualem Sansal à cinq ans de prison en appel, et celle du journaliste sportif, Christophe Gleizes, à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme« .

🟢 À LIRE AUSSI : « Nous allons nous mobiliser pour obtenir la libération de Sansal », la France réagit

Sébastien Delogu et LFI au cœur d’une vive polémique en France

Le député Sébastien Délogu fait face à une violente campagne menée par l’extrême droite française. Cette offensive fait suite à ses déclarations, où il a plaidé pour un apaisement des relations franco-algériennes.

Lors de son séjour du 26 au 30 juin, l’élu de La France Insoumise a notamment pris la parole sur la chaîne Canal Algérie. Il y a appelé à une amélioration des relations entre les deux pays, n’hésitant pas à critiquer ceux qui, en France, « s’opposent à tout propos qui pourrait essayer de faire avancer nos deux peuples« .

Dans ses propos, il a notamment ciblé le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Il a également fustigé « les médias bolorisés« , les accusant de suivre cet acharnement contre l’Algérie et de diffuser un message « raciste et colonialiste« .

Après la diffusion de son discours, une vague de haine s’est déchainée contre le parlementaire le traitant de « Français de papiers« .

🟢 À LIRE AUSSI : La France « regrette » la condamnation de Christophe Gleizes en Algérie

LFI sous le feu des critiques

Lors de cette visite de plusieurs jours, Sébastien Delogu s’est d’abord rendu à Oran, sur la tombe de son grand-père maternel, puis à Alger. Il explique être venu « exprimer le fait qu’il y a une autre voie, celle du respect » réclamant que la France et l’Algérie parlent « d’égal à égal« .

L’extrême droite française accuse le député de garder « un silence suspect » quant aux condamnations de Boualem Sansal et de Christophe Gleizes. De son côté, son parti politique, notamment la France Insoumise, n’a pas tardé à réagir à cette polémique.

Le député Sébastien Delogu s’est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n’engage ni les groupes parlementaires de la France insoumise, ni le mouvement. Nous protestons contre l’arrestation du journaliste Christophe Gleizes. Nous demandons sa libération immédiate et nous… — La France insoumise (@FranceInsoumise) July 1, 2025

En effet, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a réagi publiquement : « le député Sébastien Delogu s’est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n’engage ni les groupes parlementaires de la France Insoumise, ni le mouvement« . Le parti politique a été aussi critiqué, notamment par les sympathisants de LFI.