SEAAL : Voici comment régler vos factures du 1er trimestre sans vous déplacer

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce dimanche, la finalisation de l’opération de facturation pour le premier trimestre de l’année en cours. L’entreprise exhorte désormais ses clients retardataires à régulariser leur situation au plus vite.

Dans un communiqué diffusé aujourd’hui, la SEAAL confirme que l’ensemble de ses abonnés a dû recevoir les factures correspondant à la première période de l’année. Afin de prévenir une accumulation de dettes qui pourrait peser sur le budget des ménages, la société appelle les usagers n’ayant pas encore procédé au paiement à le faire dans les meilleurs délais.

Pour fluidifier le processus de recouvrement et offrir plus de flexibilité, la SEAAL rappelle qu’elle a déployé plusieurs solutions de paiement à distance, accessibles 24h/24 et 7j/7 :

L’application mobile « Wakalati » : Un guichet numérique complet disponible sur smartphone via le Play Store.

: Un guichet numérique complet disponible sur smartphone via le Play Store. Le portail web « Fatourati » : Une plateforme dédiée exclusivement au règlement des factures en ligne, accessible via l’adresse : fatourati.seaal.dz.

Si la SEAAL mise sur la modernisation de sa relation client à travers des outils numériques conçus pour éviter aux citoyens des déplacements contraignants, elle maintient néanmoins un service de proximité performant.

Ainsi, bien que le paiement en ligne soit encouragé pour sa rapidité et sa flexibilité, les structures physiques de l’entreprise restent pleinement à la disposition des usagers pour toute opération ou réclamation.

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À cet effet, les agences commerciales accueillent le public selon une large amplitude horaire, du samedi au jeudi, de 08h00 à 16h30.

Digitalisation au cœur du service public : La SEAAL accélère sa mutation technologique

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée ce mardi sous l’égide du Palais de la culture Moufdi Zakaria, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a levé le voile sur son ambitieux plan de transformation numérique.

Placée sous la thématique nationale « L’eau, source d’égalité », cette rencontre a permis à l’opérateur public de démontrer comment l’innovation devient un levier d’équité pour les citoyens.

Pour la SEAAL, l’égalité d’accès à l’eau passe désormais par le smartphone. La société a ainsi présenté sa nouvelle application mobile dédiée à la mise à jour des données clients via le Numéro d’Identité Nationale (NIN).

« Cette modernisation permet un enregistrement précis et un traitement transparent, garantissant à chaque usager une facturation juste et un accès facilité aux services à distance », précise le communiqué de l’entreprise.

L’autre pilier de cette offensive numérique concerne la santé publique. Le laboratoire central de la SEAAL s’est doté d’un système de gestion numérique de la qualité de l’eau. Ce dispositif automatise l’intégralité de la chaîne d’analyse :

Enregistrement systématique des prélèvements.

Suivi en temps réel des paramètres physico-chimiques.

Relevé des résultats conforme aux standards sanitaires internationaux.

L’objectif est d’ assurer une eau saine pour tous, sans disparité géographique ou technique. L’événement a également été marqué par une étape décisive pour l’écosystème entrepreneurial local. La SEAAL a paraphé un protocole d’accord avec l’accélérateur public Algeria Venture.

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Ce partenariat vise à lancer un programme d’accélération spécifique aux start-up opérant dans le secteur de l’eau. Une première concrétisation a d’ailleurs été annoncée : le lancement d’un projet pilote de gestion à distance d’un site hydraulique, développé en collaboration directe avec une jeune pousse innovante.

Au-delà de la capitale, la dynamique se veut nationale. Des activités de sensibilisation et de démonstration technique sont simultanément organisées à Tipaza, Boumerdès et Tizi Ouzou. À travers ces rencontres, la SEAAL entend éduquer le grand public sur la préservation des ressources tout en exposant les efforts consentis pour moderniser le service public.