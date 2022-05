SEAAL : un responsable révèle un nouveau programme pour l’été à Alger

Depuis plus d’un an, les habitants de la capitale font face à des coupures et des perturbations dans la distribution d’eau potable, ce qui a provoqué le désarroi des habitants d’Alger surtout durant la saison d’été 2021.

Amine Hamdane, directeur général adjoint de la Société d’eau et d’assainissement d’Alger (SEAAL), chargé du service public, a expliqué que 80% des habitants de la capitale auront de l’eau au quotidien durant la saison des grandes chaleurs à venir. En disant que les services de la SEAAL travailleront pour fournir quotidiennement de l’eau potable à 80% de la population d’Alger au cours de l’été de cette année.

Le directeur général adjoint de la Société d’eau et d’assainissement d’Alger (SEAAL) a précisé, dans une déclaration sur la Chaîne 1 de la Radio Nationale, que cette mesure intervient suite au plan qui a été adopté par la SEAAL, qui consiste en l’accélération du lancement des stations de dessalement d’eau de mer au niveau d’Alger.

Les stations de dessalements d’eau comme solution pour pallier à la pénurie d’eau

Dans le même contexte, il a indiqué que cela s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par les plus hautes autorités du pays. En diversifiant les ressources en eau et en sécurisant la production en s’appuyant davantage sur les usines de dessalement d’eau de mer, ce qui lui a permis d’améliorer son programme de distribution. Hamdane a ajouté : » Cette politique a permis de faire passer la capacité de production de 750 000 mètres cubes à 920 000 mètres cubes par jour » dans la capitale. Et que « d’ici l’été prochain, la capacité de production passera à environ 970 000 mètres cubes par jour ».

Il a également indiqué que cette augmentation permettra à la SEAAL d’approvisionner quotidiennement 80% de la population de la capitale en eau potable.

À titre de référence, l’Algérie compte actuellement 14 stations de dessalement d’eau de mer pour sécuriser la production des ressources en eau. Qui sera monter à 19 stations lorsque les projets programmés entreront en exploitation à partir de l’année 2024. En attendant que cela soit renforcé par 6 autres stations dans le cadre d’un deuxième programme. Ce qui permettra de réduire considérablement la dépendance vis-à-vis de l’eau des barrages et des eaux souterraines.