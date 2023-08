SEAAL : suspension de l’alimentation en eau dans 6 communes d’Alger ce 28 aout

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger « SEAAL » a annoncé, dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le lundi 28 aout 2023, la suspension temporaire l’approvisionnement en eau potable dans 6 communes de la capitale, et ce en raison d’un arrêt de production au niveau de la station de dessalement de Zeralda et Ain Benian.

L’entreprise précise que cette mesure intervient suite à la hausse de la « turbidité » des eaux de mer, et ce après les récentes perturbations météorologiques enregistrées.

De plus, le communiqué de la SEAAL ajoute que ces arrêts de la production au niveau des ces stations et entraîneront l’arrêt d’approvisionnement en eau potable au niveau des communes suivantes :

La nouvelle ville de Sidi abdelah

Staouéli

Ain Benian

Mahelma

Zeralda

Hammamet

Pour conclure, la SEAAL rassure ses clients et affirme que l’approvisionnement habituel en eau sera rétabli progressivement et ce après que ces stations concernées reprennent la production et le remplissage des réservoirs principaux que ces dernières approvisionnent.

