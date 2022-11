SEAAL : suspension de l’alimentation en eau à Alger et Tipaza

La Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé a annoncé que l’approvisionnement en eau potable sera interrompu dans plusieurs communes de la capitale et de Tipaza, de lundi à jeudi.

Cette suspension survient suite l’interruption de l’usine de dessalement d’eau de mer de Fouka dans la wilaya Tipaza, Il s’agit de travaux de maintenance programmés du lundi 14 au jeudi 17 novembre 2022, selon le communiqué rendu public par la SEAAL.

Le communiqué indique que cet arrêt entraînera un déficit de la production d’eau potable, estimée à 120 000 mètres cubes par jour. Ce qui affectera le programme de distribution de certaines communes d’Alger et de Tipaza.

Quelles communes d’Alger et de Tipaza seront touchées par cette coupure d’eau ?

La SEAAL annonce aussi qu’elle adaptera également le programme de distribution pour réduire l’impact de cette suspension. Au niveau de la capitale, il y aura des perturbations dans le programme de distribution dans chacune des communes de Zéralda, Staouéli, Mahelma, Ain Bénian et Hammamet. En plus de Chéraga en partie.

Quant à la wilaya de Tipaza, le programme de distribution sera reporté de 36 à 48 heures dans les communes de Koléa, Douaouda, Fouka. En plus de Cheiba, Hatatba, Bou Ismail, Bouharoun, Ain Tagourait et Khemissti.

De plus, la Société d’Eau et d’Assainissement d’Alger ajoute que le programme d’approvisionnement en eau potable actuellement en vigueur au niveau des communes touchées sera progressivement rétabli, et ce une fois que le redémarrage de l’usine de dessalement sera effectif, prévu pour le jeudi 17 novembre.

Enfin, la SEAAL informe qu’un système de citernes sera assuré pour l’approvisionnement en eau potable des établissements publics et des hôpitaux. L’entreprise présente également ses excuses aux clients pour la gêne occasionnée par ces travaux, et met à leur disposition le numéro du centre d’accueil téléphonique opérationnel, le1594 pour recevoir leurs demandes, joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.