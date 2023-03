SEAAL – Ramadan 2023 : le DG dévoile le programme de distribution d’eau à Alger

Le directeur général (DG) de la société des Eaux et d’Assainissement d’Alger (SEAAL), Elyas Mihoubi, a indiqué que l’entreprise a élaboré un programme spécial pour alimenter les citoyens en eau potable pendant le mois sacré du Ramadan. Précisant que 60% des clients seront approvisionnés quotidiennement.

Elyas Mihoubi a ajouté, en réponse aux questions des journalistes, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l’eau, coïncidant avec le 22 mars de chaque année. La SEAAL a élaboré un programme spécifique afin d’améliorer l’offre et d’assurer un service public répondant aux aspirations des citoyens. Notant que 60% des clients d’Alger seront approvisionnés en eau quotidiennement. Tandis que 40 % d’entre eux seront approvisionnés en eau 1 jour sur 2.

La SEAAL lance un nouveau service numérique

En outre, le DG de la SEAAL a annoncé qu’un « modèle de terminal de paiement numérique », sera bientôt installé dans divers lieux publics. Permettant aux clients d’accéder facilement aux plateformes de paiement numérique, pour payer leurs factures rapidement et en toute sécurité.

Comme il l’a expliqué, cette station a été complétée par les équipes techniques de l’entreprise, et est considéré comme une plateforme intégrée qui contient toutes les informations relatives au client, « son compte, son indicateur de compteur et son paiement de facture ». En plus du portail géographique qui lui permet de visualiser le programme d’approvisionnement en eau et les changements qui s’y produisent de manière actualisée.

Sensibilisation sur l’importance de préserver l’eau

De plus, la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau a également vu l’organisation de nombreuses activités de sensibilisation sur l’importance de préserver cette ressource vitale et d’instaurer une culture de la consommation de l’eau. Mais aussi des expositions ouvertes au grand public, permettant de découvrir des technologies innovantes dans ce domaine pour améliorer les services publics d’eau et d’assainissement.

Dans le même cadre, des ateliers pédagogiques ont été organisés au profit des enfants, leur permettant de participer à des activités récréatives telles que le sac pédagogique, des cours sur l’eau et des coloriages sur le thème de l’eau, pour sensibiliser les enfants à l’importance de l’eau et à la responsabilité gestion des ressources en eau.