SEAAL : programme de distribution d’eau Ramadan et été 2023 dévoilé

Intervenant sur le média arabophone « Echourouk », le directeur de la distribution de la société SEAAL, Mohamed Boukhalfa, a révélé que la société a traversé une période très difficile en 2021 en raison de la crise de la sécheresse, d’une baisse importante du niveau des barrages, de l’absence d’eau souterraine en abondance, et les usines de dessalement d’eau limitées.

Mohamed Boukhalfa a expliqué que les autorités ont alors procédé à trois importantes opérations de forage d’eau souterraine puis de petites stations d’eau dessalée, qui ont permis de sécuriser suffisamment l’est de la capitale, expliquant que la SEAAL avait adopté et activé un système intelligent d’interconnexion entre les différentes zones de la capitale, permettant de détourner l’eau d’une zone qui a de l’abondance vers une autre qui a besoin de quantités supplémentaires, selon la même source.

Il a également souligné que grâce aux nouvelles usines de dessalement, à la nappe phréatique et aux barrages, on peut dire que la crise de 2021 est derrière nous, d’autant plus que la SEAAL a acquis, selon lui, une grande expérience.

Quel sera le programme de l’alimentation en eau potable à Alger pour le Ramadan 2023 ?

En ce qui concerne la préparation du mois de Ramadan et de l’été 2023, le directeur de la distribution a déclaré que l’entreprise avait maintenant légèrement réduit les heures d’approvisionnement afin de bien se préparer pour les grandes dates, telles que le Ramadan et l’été, indiquant que 60 % d’approvisionnement quotidien et 40 % 1 jour sur 2, et l’alimentation sera renforcée pendant le Ramadan et l’été à venir.

Boukhalfa a expliqué que le mois de Ramadan est exceptionnel, donc le programme de distribution le sera également et étudié selon les besoins du citoyen en eau, et le programme de distribution sera meilleur qu’il ne l’est actuellement. Quant à l’été, 80% de la population de la capitale seront approvisionnés en eau quotidiennement, et 20% 1 jour sur 2.

Le même intervenant a commenté : » L’important est que les difficultés qui existaient auparavant aient été surmontées, et même si les précipitations ont diminué, la SEAAL a la capacité de préparer un programme de distribution, surtout compte tenu de la présence d’un système qui suit la situation à travers toute la capitale en temps réel et signale les déséquilibres qui pourraient survenir. »

Ajoutant que par exemple : « en 2022, 17 000 fuites ont été réparées sur Alger, dont une grande partie ont été réparées en recourant à des sociétés de manutention externes, dans le cadre de la stratégie de l’ancien partenaire français, mais actuellement toutes les opérations de réparation sont réalisées par les 38 équipes de l’entreprise, dont la mission est uniquement de réparer les fuites. »

Mohamed Boukhalfa interpelle les citoyens sur la nécessite de rationnaliser l’eau

En outre, le même intervenant a interpellé les citoyens sur la nécessité d’une exploitation rationnelle de l’eau, car c’est de l’eau potable et elle passe par des étapes pour la préparer et la transporter sur des centaines de kilomètres, alors que le coût réel d’un mètre cube est de 100 dinars, alors que le citoyen le consomme avec 6 dinars, et le reste est à la charge de l’Etat.

Concernant la situation générale, Mohamed Boukhalfa a révélé que les statistiques enregistrées par la SEAAL indiquent que l’entreprise a reçu en moyenne 3 mille plaintes par jour concernant la distribution d’eau en 2021, et en 2022 le nombre a diminué à une moyenne de 450 plaintes par jour, mais aussi programme a connu une stabilité et les citoyens sont conscients de l’existence d’une crise de l’eau.