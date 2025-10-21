SEAAL prévient : coupures d’eau programmées à Alger et Tipaza jusqu’à cette date

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé une intervention programmée sur la station de dessalement de Fouka 2, entraînant une suspension temporaire de la production d’eau potable.

Ces travaux, qui se dérouleront du mardi 21 octobre au jeudi 23 octobre 2025, auront des répercussions sur la distribution dans plusieurs communes des wilayas d’Alger et de Tipaza.

Selon un communiqué officiel de SEAAL, « l’arrêt complet de la production pendant la durée des travaux » est nécessaire pour permettre la maintenance et les améliorations techniques sur la station. Cette suspension impliquera un ajustement du programme de distribution dans certaines localités.

SEAAL annonce des coupures d’eau à Alger et Tipaza : voici les communes concernées et les ajustements prévus

Les résidents des communes suivantes devront anticiper des perturbations temporaires :

Wilaya d’Alger : Zéralda, Maâlma, Rahmania, Sétawli, Ain Benian, Les Hammamates, Cheraga et partiellement El Ouled Fayet.

: Zéralda, Maâlma, Rahmania, Sétawli, Ain Benian, Les Hammamates, Cheraga et partiellement El Ouled Fayet. Wilaya de Tipaza : Douaouda, Fouka, Bou Ismaïl, Khemisti, Bouharoun et Ain Tagourait.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo du mardi 21 octobre : temps globalement stable, mais vigilance jaune dans cette wilaya !

SEAAL précise que « le retour à la distribution normale se fera progressivement » après la remise en service de la station et le remplissage des réservoirs principaux, attendu pour le vendredi 24 octobre 2025.

Tebboune confirme l’essor du dessalement : nouvelles stations pour Chlef, Mostaganem et Tlemcen

Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lors du dernier Conseil des ministres la construction prochaine de trois nouvelles stations de dessalement d’eau de mer à Chlef, Mostaganem et Tlemcen, chacune capable de produire 300 000 m³ par jour. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une politique nationale visant à renforcer la sécurité hydrique du pays face à la rareté des précipitations et aux effets du changement climatique.

🟢 À LIRE AUSSI : Une agression mortelle d’un jeune de 22 ans secoue le plus grand marché de gros d’Algérie

Depuis 2021, plusieurs unités de dessalement ont été mises en service, notamment à Alger (Palm Beach, Aïn Benian, Zéralda, Bordj El Kiffan et El Marsa) et Boumerdès (Corso, Cap Djinet 2), portant la capacité nationale à plus de 3,7 millions de m³ par jour. Ces infrastructures assurent un approvisionnement continu pour les grandes agglomérations côtières tout en soulageant les zones intérieures.

Tebboune a également insisté sur l’importance d’études scientifiques pour anticiper les effets de la sécheresse et garantir une répartition harmonieuse des ressources, confirmant ainsi que le dessalement devient un pilier structurant de la souveraineté hydrique nationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Maroc : l’émissaire de Trump évoque un « accord de paix » imminent

Enfin, face à l’interruption, SEAAL invite les habitants à prendre leurs dispositions pour la gestion de l’eau durant la période de travaux. L’objectif est d’éviter toute pénurie et de limiter les désagréments, notamment dans les zones les plus densément peuplées d’Alger et Tipaza.