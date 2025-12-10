SEAAL prévient : coupure d’eau dans 6 communes d’Alger jusqu’à cette date

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé à ses abonnés un arrêt programmé de la production à la station de dessalement du Merssa, prévu le mercredi 10 décembre 2025.

Cette interruption planifiée aura des répercussions directes sur la distribution d’eau potable dans plusieurs communes. Obligeant les habitants à adapter leur consommation durant cette période.

Selon le communiqué officiel de la SEAAL, le retour à un programme de distribution normal se fera progressivement à partir de la reprise de la production, prévue pour la soirée du jeudi 11 décembre 2025.

SEAAL : les communes concernées par cette coupure temporaire d’eau

En outre, SEAAL précise que l’interruption affectera directement les communes suivantes :

Hraoua

Le Merssa

Aïn Taya

Commune de Reghaïa : quartiers Hrfad, Chbacheb, Aissat Mostafa, 2000 Logements, les ensembles résidentiels Quraichi et Jaafari

Bordj El Bahri

Commune de Rouiba : centre-ville et zone industrielle

Les habitants de ces zones sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour limiter les désagréments liés à cette perturbation. Toutefois, la SEAAL assure que la situation sera régularisée rapidement dès la remise en service de la station.

SEAAL renforce sa coopération avec le monde académique

Par ailleurs, dans le cadre du développement de la recherche et de l’innovation, SEAAL a récemment organisé une rencontre avec l’École Nationale Supérieure de Technologie des Systèmes Autonomes (ENSTSA) au pôle scientifique de Sidi Abdellah.

Lors de cet événement, Mohamed Reda Boudab, directeur général de SEAAL, a signé un accord de partenariat stratégique avec Kamel Boujet, directeur général de l’école, afin de concrétiser plusieurs projets de développement communs. La collaboration vise à :

Moderniser les méthodes de diagnostic des installations et réseaux d’eau grâce au développement de caméras robotisées et de drones d’inspection.

Automatiser les installations hydrauliques.

Développer des capteurs autonomes.

Intégrer les solutions intelligentes et l’intelligence artificielle dans la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement.

dans la gestion du service public de l’eau et de l’assainissement. Renforcer les programmes de maintenance préventive et prédictive.

Enfin, la visite s’est conclue par une découverte du centre de contrôle et de surveillance à distance ainsi que du centre opérationnel d’accueil téléphonique. Ainsi, cette initiative permet aux étudiants de se familiariser avec le fonctionnement réel des infrastructures et offre à SEAAL un espace scientifique pour proposer des recherches visant à améliorer ses opérations sur le terrain.