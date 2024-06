SEAAL : Plusieurs communes touchées par une coupure d’eau à cause du taux de turbidité

ALGER, le 27 juin 2024 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients d’une perturbation dans le programme de distribution d’eau potable au niveau de plusieurs communes de la wilaya d’Alger.

En effet, suite à une hausse de la turbidité de l’eau de mer, la Société en charge de l’exploitation de la station de dessalement de l’eau de mer à El Marsa a été contrainte d’arrêter la production au niveau de la station le mercredi 26 juin 2024.

Cet arrêt de production engendrera des retards dans le programme de distribution d’eau potable au niveau des communes suivantes :

Commune de H’raoua

Commune de Bordj El Bahri (sauf Cité Kaaloul)

(sauf Cité Kaaloul) Commune d’El Marsa : Jombar, Amwaj El Saghira et Tamentfoust

La SEAAL précise que le retour au programme de distribution habituel se fera progressivement après la reprise de la production à pleine capacité de la station et le remplissage des réservoirs principaux.

Qu’est-ce que la turbidité de l’eau ?

La turbidité de l’eau est une mesure de sa clarté. Plus l’eau est trouble, plus sa turbidité est élevée. Ce trouble est causé par la présence de particules en suspension dans l’eau, telles que le sable, la boue, le limon, les algues et les micro-organismes.

La turbidité peut avoir un certain nombre d’effets négatifs sur la qualité de l’eau potable :

Affecter le goût et l’odeur de l’eau.

Réduire l’efficacité des traitements de désinfection.

Favoriser la croissance des bactéries.

Ou encore, obstruer les filtres et les canalisations.

C’est pourquoi il est important de surveiller et de contrôler la turbidité de l’eau potable. Les stations de traitement de l’eau (tel que la station de dessalement de l’eau de mer à El Marsa) mesurent la turbidité de l’eau brute et de l’eau traitée afin de s’assurer qu’elle répond aux normes de qualité.