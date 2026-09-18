SEAAL : des perturbations annoncées dans 11 communes d’Alger

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients de l’enregistrement d’une panne technique au niveau du système de transfert d’eau, ce vendredi 18 septembre 2026.

Cette intervention entraînera une modification du programme de distribution d’eau dans plusieurs secteurs concernés.

Selon SEAAL, des travaux sont actuellement en cours afin de remédier à cet incident technique. Leur réalisation aura un impact sur le programme habituel de distribution.

La société précise que le rétablissement du programme habituel se fera progressivement après l’achèvement des travaux.

La modification du programme de distribution concerne l’ensemble de la commune d’Hydra.

À Bir Mourad Raïs, elle concerne notamment les quartiers 153 et 400 logements Saïd Hamdine, le quartier Essolah ainsi que le quartier des 104 logements de Tixeraïne.

SEAAL invite ainsi les habitants des secteurs concernés à tenir compte de ces perturbations jusqu’à la fin des travaux et au retour progressif au programme habituel.

Perturbations dans la distribution d’eau : 9 autres communes concernées à Alger

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients de l’enregistrement d’un incident technique, ce jeudi 17 septembre 2026.

Cet incident entraînera des perturbations dans le programme d’alimentation en eau potable au niveau de plusieurs communes de la capitale.

Les perturbations toucheront 9 communes, avec une ampleur variable selon les secteurs.

Sont concernées les communes de Heraoua, Aïn Taya, El Marsa, Bordj El Bahri, Bordj El Kiffan, Bab Ezzouar, Dar El Beïda et Rouïba, ainsi que certains secteurs de Réghaïa.

À Bordj El Bahri, la perturbation concerne l’ensemble de la commune, à l’exception du quartier de Gaâloul. À Bordj El Kiffan, elle sera partielle.

À Rouïba, les secteurs concernés sont le centre-ville et la zone industrielle.

À Réghaïa, les perturbations toucheront notamment Aïssat Mustapha, les cités Djaâfri, Chechboub et El Bey, la plage de Réghaïa ainsi que les ensembles résidentiels Qureïchi.

SEAAL précise que le retour au programme habituel de distribution se fera progressivement, après la réparation de l’incident technique et le remplissage des réservoirs principaux.

La société invite ainsi les habitants des communes et secteurs concernés à tenir compte de ces perturbations jusqu’au rétablissement progressif de l’alimentation en eau potable.