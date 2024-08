SEAAL : Perturbations dans la distribution d’eau dans 3 communes d’Alger à partir de ce lundi 26/08

Alger, le 26 août 2024 – La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, ce lundi, une modification du programme de distribution de l’eau au niveau de 3 communes de la capitale.

Selon un communiqué de la société, cette modification est due à des travaux effectués au niveau de la station de pompage de Birkhadem, le dimanche 25 août 2024.

Ces travaux ont entraîné une modification du programme de distribution à partir de ce lundi au niveau de la commune de Birkhadem, ainsi que de la commune de Saoula (centre-ville) et de la commune de Djasr Kasentina (quartiers de Djenane Sfari, et Ain El Malha).

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau dans plusieurs zones de cette commune en raison d’un taux de turbidité élevé

Bien que la SEAAL ait indiqué que ces perturbations étaient liées à des travaux, elle n’a pas fourni d’estimation quant à la durée de ces interruptions de service.

SEAAL lance un service d’assistance téléphonique pour améliorer la qualité de service

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) vient de mettre en place un centre d’appel opérationnel, joignable au numéro 1594. Ce service, destiné aux habitants d’Alger et de Tipaza, a pour objectif principal d’améliorer la qualité de service en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement.

Les conseillers clientèle de SEAAL sont désormais à l’écoute des usagers 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes leurs questions et enregistrer leurs réclamations.

Qu’il s’agisse de problèmes techniques, de factures, d’informations sur la qualité de l’eau ou de toute autre demande, les citoyens peuvent désormais joindre un interlocuteur dédié.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Perturbations dans la distribution d’eau dans 21 communes d’Alger et Tipaza jusqu’au 24/08

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans une volonté de rapprochement entre SEAAL et ses clients, et de faciliter la gestion des demandes et des interventions. En centralisant les appels, la société espère gagner en efficacité et réduire les délais de traitement des incidents.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL : Coupure d’eau totale dans plusieurs communes d’Alger jusqu’au mardi 20 aout