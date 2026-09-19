Coupure d’eau à Alger : quelles mesures pour les habitants ?

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) poursuit, ce samedi 19 septembre 2026, les travaux de réparation d’une panne technique affectant le réseau d’eau potable à Bordj El Kiffan. Les responsables ont mis en place un dispositif d’approvisionnement par camions-citernes dans plusieurs quartiers concernés.

Face à la poursuite des travaux, la SEAAL a déployé depuis vendredi 18 septembre un système d’approvisionnement en eau potable par camions-citernes au profit des habitants des communes concernées.

Vendredi soir, le dispositif a notamment concerné la commune de Bordj El Kiffan, au niveau de Dhaïa El Khadra, ainsi que la commune de Mohammadia, dans les quartiers El Mouz et 800 Logements.

SEAAL : le dispositif se poursuit ce samedi

Pour ce samedi 19 septembre, la SEAAL prévoit la poursuite de l’approvisionnement par citernes dans plusieurs secteurs.

À Mohammadia, les camions-citernes sont mobilisés au niveau du quartier El Mouz. À Bab Ezzouar, le dispositif est également déployé à proximité des commissariats de police.

La société invite ainsi les habitants des secteurs concernés à se rapprocher des points d’approvisionnement mis en place afin de disposer d’eau potable pendant la durée des travaux.

La SEAAL assure que les travaux de réparation se poursuivent afin de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Selon la société, la distribution de l’eau potable reprendra progressivement après l’achèvement des opérations de maintenance et le remplissage des principaux réservoirs.

La SEAAL rassure ainsi les habitants des communes concernées quant à la poursuite des interventions nécessaires au rétablissement normal de l’alimentation en eau potable.

Eau et assainissement : 3 nouvelles démarches désormais accessibles en ligne

Le Haut-Commissariat à la numérisation a annoncé l’intégration de trois nouveaux services au portail national des services numériques gouvernementaux. Ces nouvelles fonctionnalités concernent notamment le raccordement à l’eau potable, l’assainissement et les certificats professionnels dans le secteur des ressources en eau.

Les citoyens peuvent désormais effectuer en ligne leur demande de raccordement au réseau d’eau potable. La démarche permet de déposer le dossier directement via la plateforme et d’en suivre l’évolution à distance.

Le dispositif s’étend également au raccordement au réseau public d’assainissement. Les usagers peuvent déposer leur demande en ligne et suivre les différentes étapes du traitement de leur dossier sans avoir à effectuer les démarches de manière traditionnelle.

Ces deux services visent ainsi à faciliter l’accès aux prestations liées aux réseaux d’eau et d’assainissement.

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Un service numérique destiné aux entreprises

Le troisième service concerne les entreprises activant dans le domaine des ressources en eau.

La plateforme leur permet de déposer leurs demandes relatives aux certificats de qualification et de classification professionnelles. Les entreprises peuvent également suivre à distance l’avancement du traitement de leurs dossiers.

Cette nouvelle fonctionnalité vise à simplifier les procédures administratives destinées aux opérateurs du secteur et à faciliter le suivi des demandes.

Selon le Haut-Commissariat à la numérisation, l’intégration de ces trois services s’inscrit dans le cadre de l’élargissement progressif du portail national des services numériques gouvernementaux.

La plateforme ambitionne de regrouper progressivement davantage de services publics sur un même espace numérique, afin de permettre aux citoyens et aux entreprises d’effectuer leurs démarches à distance.

Le portail national avait été lancé le 5 juillet 2026, avec une première phase comprenant 21 services numériques. Les autorités avaient alors annoncé leur volonté de porter ce nombre à 62 services d’ici la fin de 2027, puis à 350 services à l’horizon 2028.