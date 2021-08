SEAAL : nouvelles coupures dans plusieurs communes d’Alger

La crise de l’eau n’en fini pas dans les communes de la capitale Alger, et ce, alors qu’on est aux portes de l’automne. Aujourd’hui SEAAL a annoncé, encore une fois, plusieurs coupures, cette fois-ci dans plusieurs communes de la capitale.

En effet, SEAAL, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, a indiqué, aujourd’hui, mercredi le 25 aout 2021, via un communiqué de presse, que plusieurs communes de la capitale Alger vont être privées d’eau potable. Cette coupure, toujours d’après SEAAL, a pour cause « des travaux urgents que fait l’entreprise afin de remettre en état de marche une conduite principale ».

Les communes concernées

Le communiqué de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL) indique que les travaux entrepris par l’entreprise vont causer des coupures d’alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers de la capitale. La coupure touchera, en effet, plusieurs communes d’Alger. Les communes concernées sont Alger-centre, Oued Koureich, Bouloughine, Bab El Oued, la Casbah, Rais Hamidou, et Hamamet.

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger souligne que les travaux de réparation se font au niveau de la station de pompage d’eau potable sise à Telemly, et plus exactement sur deux conduites d’approvisionnement, celle des deux réserves de Bordj Boulila et de Sahel.

Le communiqué de SEAAL assure enfin que les opérations d’approvisionnement en eau potable vont être reprises dès demain jeudi, et ce, à partir de 6 h du matin. En attendant ce retour à la normale, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger mobilisera « des équipements mobiles afin d’assurer l’approvisionnement en eau des usagers prioritaires (établissements publics et hôpitaux) », indique le communiqué de l’entreprise.