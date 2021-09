SEAAL : nouvelle coupure aujourd’hui à Alger

Après un été suffoquant marquée d’une part par une crise de l’eau récurrente et d’autre part, par une crise sanitaire meurtrière, les Algériens ont passé l’été le plus difficile de leurs vies. Alors que la pénurie d’oxygène causé la pandémie de covid-19 n’est plus d’actualité, la pénurie de l’eau potable persiste encore.

Encore une fois les habitantes de la capitale Alger doivent faire face à des coupures d’eau. C’est ce qu’a annoncé en effet, la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger. Selon cette dernière, la commune de Bachdjerrah verra ce vendredi 24 septembre 2021 une perturbation dans l’alimentation en eau potable.

Le communiqué de SEAAL a indiqué que cette coupure est due à la survenue d’une panne au niveau d’une chaine principale de distribution de l’eau. Cependant, les travaux de réparation ont été lancé dès le matin à partir de 8 h, précise la même source.

Des coupures d’eau interminables

Il convient de rappeler que la dernière coupure d’eau remonte à quelques jours seulement et plus précisément à mardi dernier, 21 septembre. Quatre communes de la capitale ont connu une suspension de l’alimentation en eau potable en raison de travaux de réparation.

Il s’agissait des communes suivantes : Belouizdad en totalité ; Sidi M’hamed en totalité ; Alger Centre en partie ; Kouba (La rue Boudjaatit en petite partie).

De nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer

Rappelons aussi que la station d’Ain Benian est entré en service samedi passé permettant ainsi de renforcer l’alimentation en eau potable des communes d’Aïn Benian et de Hammamet.

À cela s’ajoute, trois autres stations qui devraient entrer en service avant la saison estivale 2022. Il s’agit des stations de dessalement de Corso (capacité de 80.000 m3/j) ; celle de Bateau cassé à Bordj El Kiffan (capacité de 10.000 m3/j) ainsi que celle d’El-Marsa (capacité de 60.000 m3/j).