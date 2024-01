SEAAL lance sa nouvelle plateforme en ligne « Khadamati »

La société algérienne des eaux et de l’assainissement d’Alger « SEAAL », a récemment lancé sa plateforme numérique « Khadamati ». Cette initiative vise à numériser les services publics d’eau potable et d’assainissement, facilitant ainsi l’accès à diverses prestations d’un simple clic.

Selon les informations fournies par l’entreprise sur sa page Facebook, la plateforme offre neuf services essentiels :

Connexion au Réseau d’Eau Potable et d’Assainissement Simplifiez le processus de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement. Diagnostic et Étude des Réseaux Analysez et étudiez les réseaux d’eau potable et d’assainissement pour une meilleure compréhension. Surveillance et Analyse de la Qualité de l’Eau Assurez le contrôle continu et l’analyse de la qualité de l’eau pour garantir sa salubrité. Formation et Organisation d’Événements Bénéficiez de formations et participez à des événements organisés pour renforcer vos connaissances. Recherche de Fuites Identifiez et résolvez les problèmes de fuites dans les réseaux d’eau potable. Assainissement des Réseaux Usés Procédez à la purification des réseaux d’eau usée pour une gestion durable. Réhabilitation des Chambres d’Inspection Restaurez et modernisez les chambres d’inspection pour une infrastructure optimale. Nettoyage des Réservoirs d’Eau Potable Assurez-vous de la propreté des réservoirs d’eau potable pour une distribution sûre. Distribution d’Eau Potable via des Camions-Citernes Facilitez l’accès à l’eau potable en distribuant via des camions-citernes.

Plateforme disponible pour les clients en 2 langues

SEAAL a pris en compte la diversité linguistique de ses clients en rendant la plateforme accessible en deux langues, à savoir l’arabe et le français. Ainsi, les clients de SEAAL peuvent accéder à la plateforme en langue arabe en utilisant le lien suivant : Lien vers la plateforme en arabe.

Pour ceux préférant la langue française, le lien d’accès est le suivant : Lien vers la plateforme en français.

Pour conclure, l’initiative de SEAAL de numériser ses services d’eau et d’assainissement à travers la plateforme « Khadamati » représente une avancée significative vers la modernisation des services publics en Algérie. Cette démarche non seulement simplifie les processus pour les citoyens mais contribue également à une gestion plus efficace et transparente des ressources hydriques. En encourageant l’utilisation de cette plateforme, SEAAL montre son engagement envers l’innovation technologique au service du bien-être de la communauté.