SEAAL : coupures sur 4 communes d’Alger

Les travaux de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger reprennent ce dimanche. La suite de ces travaux ne surprendra personne désormais. En effet, SEAAL a annoncé ce vendredi après-midi, qu’une coupure en alimentation en eau potable aura lieu ce dimanche dans 4 communes de la wilaya d’Alger.

Le communiqué de SEAAL indique que la coupure, qui surviendra suite aux réparations obligatoires qui s’effectueront au niveau de la canalisation principale de transfert d’eau de la commune d’El Hamiz, touchera les communes suivantes : Dar El Beïda, Bordj El Kiffan, El Marsa et Bordj El Bahri.

À noter que SEAAL annonce cette coupure durera 48 h.

Dans la quête de réduire les dommages

SEAAL a indiqué qu’une mesure préventive sera prise. Les communes concernées par cette coupure auront exceptionnellement le droit à une alimentation en eau ce samedi pour pallier la crise momentanée du dimanche prochain. La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger redonne rendez-vous à ses clients pour une alimentation progressive en eau dès mardi 15 février prochain.

Les établissements publics et hospitaliers bénéficieront du dispositif mobile habituel de dotation en eau potable.

Située dans une sous-région directement menacée par le réchauffement climatique, l’Algérie commence à prendre conscience ces dernières années du risque de la sécheresse. Rivières asséchées, niveau de barrages bas, l’Algérie a été fortement touchée par le stress hydrique. Face à cette situation, le gouvernement, notamment le ministère de l’eau et de la sécurité hydrique, a mis en place un plan de rationnement à Alger, et dans plusieurs autres wilayas, depuis le début de l’été 2020.