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Factures d’eau impayées à Alger : la SEAAL passe aux coupures « profondes »

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Factures d’eau impayées à Alger : la SEAAL passe aux coupures « profondes »
SEAAL
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Plusieurs foyers d’Alger ont vu leur robinet se tarir ces derniers jours, sans qu’aucune panne ne soit en cause. La SEAAL a lancé, depuis le début de la semaine écoulée, une opération de recouvrement qui se traduit par la suspension pure et simple de l’alimentation en eau potable chez les abonnés cumulant des arriérés.

Plusieurs communes de la capitale sont concernées, et l’entreprise publique prévient que la liste va s’allonger.

La SEAAL frappe au portefeuille les abonnés endettés

Les équipes d’intervention n’ont pas lésiné sur les moyens. Plutôt que de simples fermetures de compteurs, elles ont réalisé des coupures qualifiées de « profondes », c’est-à-dire directement sur les canalisations de distribution. Cette technique rend toute remise en service impossible sans l’intervention des agents de la société.

Selon l’entreprise, ces mesures coercitives ne tombent pas du ciel. Les foyers visés avaient reçu, en amont, plusieurs relances puis des mises en demeure restées sans effet. L’objectif affiché reste la réduction d’un volume de créances qui pèse sur l’équilibre financier du service public de l’eau.

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Le paiement des factures conditionne la continuité du service

La société a rappelé un principe qu’elle juge non négociable. L’acheminement de l’eau potable et la prise en charge de l’assainissement restent liés au règlement des factures dans les délais fixés. Autrement dit, le service continue tant que le client honore ses échéances.

D’autres abonnés verront leur approvisionnement interrompu dans les prochains jours. La SEAAL a été claire sur ce point : les interventions vont se prolonger et toucher les usagers déjà mis en demeure qui n’ont toujours pas assaini leur dossier. Aucun calendrier précis n’a toutefois été communiqué.

Pour les ménages concernés, la facture risque de s’alourdir. Le rétablissement du branchement après une coupure s’accompagne en effet de frais supplémentaires, qui viennent s’ajouter au montant initial de la dette.

Fatourati et WAKALATI pour régulariser sa situation

Plusieurs canaux restent ouverts pour éviter d’en arriver là. Le guichet des agences commerciales demeure la voie classique, mais la société mise désormais sur le numérique.

La plateforme Fatourati permet un règlement en ligne, tandis que l’application mobile WAKALATI offre la même possibilité depuis un smartphone.

Les foyers dont l’ardoise a atteint des montants conséquents disposent d’une autre option. Un échelonnement de paiement peut être négocié auprès de l’entreprise, afin d’étaler la dette sur plusieurs mensualités sans subir la coupure.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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