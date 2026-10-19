SEAAL Alger : coupures d’eau programmées dans 18 communes jusqu’au jeudi 22 octobre

La distribution de l’eau potable connaîtra des perturbations dans plusieurs communes de la partie ouest d’Alger du 19 au 22 octobre 2026. La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé des travaux de maintenance sur son réseau, qui entraîneront des ajustements temporaires du programme de distribution. Le retour progressif à la normale est prévu à partir de la soirée du jeudi 22 octobre, après l’achèvement des interventions et le remplissage des principaux réservoirs.

SEAAL annonce des perturbations de la distribution d’eau dans 18 communes d’Alger

Les travaux de maintenance toucheront, en partie ou en totalité selon les secteurs concernés, plusieurs communes de l’ouest de la capitale. Au total, 18 communes et zones sont citées dans le communiqué de SEAAL.

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Voici les secteurs concernés :

La Nouvelle-Ville de Sidi Abdellah, partiellement Mahelma Rahmania Zéralda Staouéli Chéraga Aïn Benian El Hammamet Baba Hassen Tessala El Merdja Saoula Birkhadem Gué de Constantine, secteur Aïn Malha Bouzaréah Béni Messous Raïs Hamidou, secteur Sidi El Kebir Bologhine, secteur Z’ghara Oued Koriche, secteur Boufrezi

SEAAL précise que ces interventions nécessiteront des modifications temporaires du programme habituel de distribution d’eau potable. Le communiqué ne détaille toutefois pas les horaires ni les modalités de distribution propres à chaque secteur.

Retour progressif à la normale à partir du jeudi 22 octobre au soir

Les perturbations doivent durer quatre jours, du lundi 19 octobre jusqu’à la soirée du jeudi 22 octobre 2026. SEAAL prévoit de rétablir progressivement le programme habituel à mesure que les travaux avancent.

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La remise en service dépendra notamment de l’achèvement des opérations de maintenance et du remplissage des principaux réservoirs. La distribution retrouvera ensuite progressivement son rythme normal dans les secteurs concernés.

La société indique que ces travaux visent à assurer la continuité du service et à améliorer le fonctionnement du réseau de distribution. Elle remercie ses clients pour leur compréhension durant cette période de perturbations.

Les habitants des communes concernées devront donc tenir compte de ces ajustements temporaires jusqu’au rétablissement progressif de la distribution habituelle.

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